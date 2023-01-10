Das Erste – Германия по-прежнему воздерживается от поставки своих танков на Украину

Несмотря на возрастающее политическое давление, Германия по-прежнему не поставляет Украине свои танки, пишет Das Erste. Канцлер ФРГ Олаф Шольц вновь заявил, что Берлин не будет принимать односторонних решений в данном вопросе. Между тем, Польша намерена создать коалицию из стран, готовых передать Киеву свои современные западные танки, в том числе немецкие «Леопарды».



AP

Великобритания собирается поставить Украине до десяти своих танков «Челленджер-2», пишет Das Erste. Окончательное решение по этому вопросу должно быть принято 20 января.

Издание напоминает, что Киев уже давно просит о поставках танков западного образца, причём в первую очередь речь идёт о немецких танках «Леопард-2». В ФРГ уже давно идут дебаты о возможной поставке этих боевых машин на Украину. В своём недавнем заявлении вице-канцлер Роберт Хабек не исключил возможности передачи Киеву «Леопардов». Однако пресс-секретарь правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт сегодня заявил, что на данный момент у Берлина нет намерения передавать танки «Леопард» Украине.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц подкрепил эти заявления, в очередной раз отметив, что Германия не будет предпринимать односторонних действий в вопросах поставки танков Украине. Шольц подчеркнул, что иной курс был бы безответственным в столь опасной ситуации.

Между тем, давление на Берлин растёт, отмечает Das Erste. В частности, Польша планирует создать коалицию из стран, готовых передать Украине современные танки западного образца. По словам советника президента Польши по безопасности Якуба Кумоха, Польша может передать Киеву около 10 своих танков «Леопард».

Das Erste отмечает, что всего Германия построила 3600 танков типа «Леопард-2». Они состоят на вооружении многих стран: в частности, Польши, Финляндии и Испании.