 

Скандалы: В Петербурге иностранец попал в больницу после падения на голову глыбы льда

10.01.2023, 17:25, Разное
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Иностранного гражданина госпитализировали в больницу после падения ему на голову глыбы льда в Петербурге

Несчастный случай произошел во время проводимой губернатором Александром Бегловым «реформы ЖКХ». Инцидент случился 1 января. На данный момент врачи борются за жизнь 41-летнего гражданина Узбекистана. По данному факту правоохранители инициировали проверку.

Напомним, что с первый день 2023 года стартовала новая «реформа ЖКХ». Предполагается, что ответственность за уборку внутриквартальных территорий теперь несут госорганизации. Градоначальник уверял петербуржцев, что эти нововведения помогут решить проблемы с уборкой от снега и наледи. Однако по факту никакие изменения замечены не были.

Ранее председатель СКР Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование уголовного дела о смерти старейшего сотрудника БДТ Адиля Велимеева. Мужчина упал на обледенелой пешеходной дорожке и получил несовместимые с жизнью травмы.

Илья Орешкин


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