 

Три замужества, бездетность, ампутация ноги: как жила знаменитая Татьяна Шмыга

10.01.2023, 17:14, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Татьяна Шмыга была примой оперетты более полувека и построила головокружительную карьеру. Личная жизнь артистки была не менее яркой, но далеко не всегда счастливой.

Татьяна Шмыга появилась на свет в 1928 году. В детстве будущая певица грезила о карьере юриста и не думала связывать жизнь со сценой. Все изменилось, когда родители отдали ее на занятия пением. Татьяна настолько прониклась творчеством, что оставила мечты о юридическом образовании и поступила в музыкально-театральное училище имени Глазунова. А в 1953 году артистка получила диплом ГИТИСа.

Карьера певицы складывалась на редкость удачно. Сразу же после окончания учебы она попала в труппу Московского театра оперетты и вскоре стала примой. Татьяна Ивановна была любимицей публики, блистала в постановках, много гастролировала и снималась в фильмах. Одной из самых известных киноработ звезды стала роль в фильме “Гусарская баллада”.

Татьяна Шмыга была абсолютно счастлива в профессии, чего не скажешь о ее личной жизни. К сожалению, певице приходилось сталкиваться с испытаниями и любовными неудачами. В первый раз она вышла замуж в молодости. Сердце артистки покорил доктор филологических наук и профессор МГУ Рудольф Борецкий. Отношения развивались стремительно и были очень страстными, но не сделали звезду счастливой.

Вторым избранником примы стал режиссер театра оперетты Владимир Канделаки. Постановщик буквально отбил артистку у первого супруга и сделал ее своей женой. Брак просуществовал 20 лет, но лишь первые годы совместной жизни, по словам Шмыги, были безоблачными.

Третьим мужем примы оперетты стал композитор и главный дирижер театра сатиры Анатолий Кремер. Влюбленные встретились во Франции, построили крепкий союз и прожили вместе 35 лет, вплоть до ухода Татьяны Ивановны из жизни. Детей ни в одном браке у звезды не появилось.

Последние годы жизни Татьяне Шмыге пришлось особенно тяжело. Артистка мучилась из-за проблем со здоровьем и терпела сильные боли в ногах, но продолжала выходить на сцену. А в 2010 году у нее диагностировали тромбоз. После нескольких операций, которые не принесли результата, врачам пришлось ампутировать звезде ногу. Татьяна Ивановна очень тяжело переживала случившееся и страдала из-за невозможности блистать на сцене. 3 февраля 2011 года актрисы не стало.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.01.22 / Собянин анонсировал перевод московского метро на двухэтажные поезда

02.09.21 / Скандалы: Вадиму Варшавскому не зачли чужую ссуду

31.12.21 / Лукашенко предложил России помощь по ленд-лизу

28.10.22 / Бойфренд-боб как самая модная стрижка ноября: тенденции и секреты выбора трендовой прически

15.12.22 / Подлая Заворотнюк взяла мужа и убежала из России: Скучать не приходится

06.08.22 / Скандинавская диета против средиземноморской: какой вариант выбирать тем, кто хочет добиться снижения веса

10.02.21 / Россия заменит всю американскую нефть, которую намерен запретить Байден

21.05.22 / Times – британские учёные предупреждают — через пять лет людей с ожирением станет больше, чем здоровых

29.12.21 / Конституционный кунштюк

14.09.21 / Перманентный маникюр: что это, тенденции осени, как сделать самостоятельно

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика