Главный операционный директор и глава Unipers объявляют о своей отставке

По сообщению компании Uniper, глава немецкой Uniper Клаус-Дитер Маубах (CEO) и главный операционный директор (COO) Дэвид Брайсон объявили, что покидают компанию после завершения процесса национализации.

В релизе говорится, что Дэвид Брайсон и Клаус-Дитер Маубах были уведомлены о своем уходе из Uniper. Маубах, который воспользуется специальным правом на отставку в контексте процесса национализации Uniper SE, также уйдет со своего поста члена совета директоров Uniper SE. Дэвид Брайсон также подал в отставку в соответствии со своим особым правом.

Оба директора останутся на своих постах до назначения замены. Uniper, немецкая энергетическая компания, является ее основным бизнесом. Uniper – немецкая энергетическая компания. Ее основной бизнес включает производство электроэнергии. В компании работает около 7 000 человек, она осуществляет свою деятельность более чем в 40 странах. Власти Германии национализировали Uniper в декабре. В результате 99% акций Uniper перешли в собственность правительства.