Стало известно о планах медиков перевести фигуриста Костомарова в больницу в Коммунарке

В скором времени олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров будет переведен в больницу в Коммунарке, сообщил источник, близкий к ситуации.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Напомним, олимпийский чемпион 2006 года в спортивных танцах на льду фигурист Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией, сообщил серебряный призер Олимпиады-2002 Илья Авербух.

Костомаров выступал в паре с Татьяной Навкой. Помимо олимпийского золота в активе пары две победы на чемпионатах мира и по три на чемпионатах Европы, первенствах РФ и в финалах Гран-при. В разное время партнершами Костомарова были Екатерина Давыдова и Анна Семенович.

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