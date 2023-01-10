Стало известно о планах медиков перевести фигуриста Костомарова в больницу в Коммунарке
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В скором времени олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров будет переведен в больницу в Коммунарке, сообщил источник, близкий к ситуации.
Об этом сообщает РИА «Новости».
Напомним, олимпийский чемпион 2006 года в спортивных танцах на льду фигурист Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией, сообщил серебряный призер Олимпиады-2002 Илья Авербух.
Костомаров выступал в паре с Татьяной Навкой. Помимо олимпийского золота в активе пары две победы на чемпионатах мира и по три на чемпионатах Европы, первенствах РФ и в финалах Гран-при. В разное время партнершами Костомарова были Екатерина Давыдова и Анна Семенович.
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