Зеленский получит современные танки
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
ВСУ впервые передадут танки западного образца, которые президент Владимир Зеленский выпрашивал с февраля. Удивительно то, что закоперщиками выступили французы, прямо заявив, что подают тем самым пример немцам. Это весьма неожиданная позиция для Парижа, который прежде был в таких вопросах осторожен. Как Зеленский переубедил Макрона?
Теги:
НАТО
,
Франция
,
Украина
,
Евросоюз
,
Германия
,
танки
,
Эммануэль Макрон
,
Владимир Зеленский
,
ВСУ
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет