 

Зеленский получит современные танки

10.01.2023, 16:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

ВСУ впервые передадут танки западного образца, которые президент Владимир Зеленский выпрашивал с февраля. Удивительно то, что закоперщиками выступили французы, прямо заявив, что подают тем самым пример немцам. Это весьма неожиданная позиция для Парижа, который прежде был в таких вопросах осторожен. Как Зеленский переубедил Макрона?

Теги: 

НАТО
,
Франция
,
Украина
,
Евросоюз
,
Германия
,
танки
,
Эммануэль Макрон
,
Владимир Зеленский
,
ВСУ

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.06.21 / Американский ракетный эсминец зашел в Черное море для учений

02.01.22 / “Красивейшее тело”, “Бомбическая”. Бывшая жена Шнурова позировала топлес на снегу

04.01.21 / В Луганской области организатору “референдума” грозит 10 лет тюрьмы

11.01.21 / Дубинский отрицает, что вмешивался в американские выборы: “Коррупционные паразиты реализовали очередную аферу”

20.11.20 / Захваченных в Тбилиси заложников освободили

25.11.21 / В Чили одобрили применение вакцины от COVID для детей

04.02.22 / В РФ начали продавать ноутбук-трансформер Vivobook 13 Slate OLED

04.10.20 / Азербайджанские войска в Карабахе заняли село, Алиев распорядился его переименовать

22.07.20 / Зеленский рассказал, почему выполнил требование захватившего заложников

24.12.21 / Из-за цен на газ в Украине приостанавливают производство некоторых сладостей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика