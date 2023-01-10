Зеленский получит современные танки

ВСУ впервые передадут танки западного образца, которые президент Владимир Зеленский выпрашивал с февраля. Удивительно то, что закоперщиками выступили французы, прямо заявив, что подают тем самым пример немцам. Это весьма неожиданная позиция для Парижа, который прежде был в таких вопросах осторожен. Как Зеленский переубедил Макрона?

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