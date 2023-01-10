Захарова напомнила Зеленскому о судьбе Гуайдо

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала президенту Украины Владимиру Зеленскому держать на столе биографию бывшего самопровозглашенного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо, который, по ее словам, был «марионеткой США», а потом стал никем.

Она напомнила, что так называемым президентом Венесуэлы управляли из Вашингтона при действующем, законно избранном и легитимном главе государства Николасе Мадуро. «Чем управлял сам Гуайдо – тоже не очень понятно», – написала Захарова в Telegram-канале.

Дипломат отметила, что весь прошлый год Гуайдо «потихоньку сливали», даже Испания восстановила отношения с Венесуэлой на уровне послов.

При этом, продолжила Захарова, Вашингтон пытается через радикальную оппозицию делать вид, что «борьба продолжается», однако кандидатуры на роль нового «президента» нет, так как его «сольют так же, как и нынешний неудавшийся проект».

В связи с этим она посоветовала Зеленскому держать поближе биографию Гуайдо, а экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую призвала «приготовиться».

Напомним, оппозиционная ассамблея Венесуэлы приняла предложение о ликвидации самопровозглашенного правительства Хуана Гуайдо.

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