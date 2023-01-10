 

Нужно протереть глаза – Личное мнение

10.01.2023, 16:45, Разное
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Лариса Александровна Долина в возрасте 67 лет ответила всем критикам себя и своей внешности. Чётко, по делу, хоть и немного эмоционально.

«Вы, кто постоянно указывает мне на мой возраст, угомонитесь, наконец! Вы где старуху видели, а? Глаза откройте или сходите к врачу, чтобы зрение поправить! Я выгляжу и чувствую себя максимум на 35-40».


Фото: Соцсети

Что ж, давайте протирать глаза, а то и в самом деле придётся идти к окулисту.

Кто посмеет сказать, что Ларисочке не 35 или — ну вот самый максимум! — 40? Только человек с подсевшим зрением:


Фото: Соцсети

Ну вы же видите? Смотрите внимательно! Выглядит не 35-40, а, как по мне, даже на 30! Правда, я давно не была у окулиста, но выходит, что он мне и не нужен — я всё вижу правильно.

Мало того, что Лариса талантливая певица, так ещё и сохранила молодость. Ругается с молодой Карнавалькой, поёт дуэтом с молодыми исполнителями. И отвечает завистникам с задором и свежим юморком!

Ладно, надеюсь глаза все протёрли глаза и угомонились теперь. Пока те, кому нужно, пошли к окулисту, мы давайте обсудим, в чём секрет молодости Ларисы. Как ей удаётся выглядеть на 35?

Источник: Лена Миро


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