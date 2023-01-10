Дакота Джонсон снялась в новой рекламной кампании Gucci

Актриса Дакота Джонсон, наиболее известная по фильму “Пятьдесят оттенков серого”, стала лицом новой рекламной кампании Gucci. В ней дизайнеры марки переосмыслили абсолютный хит модного дома, классическую сумку Jackie 1961. Об этом сообщает портал Hypebae.

Фотографии и рекламный ролик были сняты в стилистике 60-х годов. Их автором выступил фэшн-фотограф Глен Лачфорд. На новых кадрах Дакота показывает повседневную жизнь жительницы Лос-Анджелеса, которая не расстается с легендарной миниатюрной сумкой, где бы она не была — на уроках йоги, в цветочной лавке или на светской вечеринке.

Сумка Jackie 1961 впервые появилась в ассортименте Gucci в 50-х годах под названием Constance. Имя Jackie модель получила позже — в честь Жаклин Кеннеди, которая ее просто обожала. В 2020 году бывший креативный директор модного дома Алессандро Микеле появился с сумкой Jackie 1961 на февральском показе мужской линии одежды. После этого под влиянием известных блогеров и инфлюенсеров модель вновь обрела популярность.

Ранее Дакота Джонсон и солист группы Coldplay Крис Мартин сообщили, что их преследует некая женщина, которая считает себя женой рок-музыканта. У исполнителя было несколько стычек с этой дамой, в том числе она пыталась проникнуть в его дом в Лос-Анджелесе.