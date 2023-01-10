Исторический антирекорд — Национальный банк Швейцарии ожидает убытков на 132 млрд франков по итогам 2022 года

Национальный банк Швейцарии ожидает убытков в размере 132 миллиардов швейцарских франков ($143 млрд) по итогам 2022 финансового года, что эквивалентно 18% от прогнозируемого ВВП страны, передаёт CNBC. Это самые большие убытки за всю 116-летнюю историю банка. Как отмечает телеканал, из-за этого без выплат останутся его акционеры: правительство Швейцарии и кантоны.



AP

Национальный банк Швейцарии ожидает убытков в размере 132 миллиардов швейцарских франков ($143 млрд) по итогам 2022 финансового года. Эта сумма эквивалентна 18% от прогнозируемого ВВП страны в размере 744,5 миллиардов швейцарских франков, передаёт CNBC.

Это самые большие убытки за всю 116-летнюю историю Национального банка. Предыдущий антирекорд в размере 23 миллиардов франков был установлен в 2015 году.

Сообщается, что из-за убытков банк откажется выплачивать дивиденты Федеральному совету Швейцарии и государственным советам кантонов. Кроме того, без выплат останутся и частные акционеры.

Из общей суммы убытков 131 миллиардов франков пришёлся на валютные позиции в иностранной валюте и 1 миллиардов — на позиции в швейцарском франке. Это объясняется курсом франка, значительно выросшим благодаря тому, что инвесторы устремились «в безопасную гавань» на фоне волатильности в Европе.

С июня 2022 года швейцарский франк торгуется выше одного евро. Швейцария исторически пыталась обуздать силу франка из-за своей экономики, ориентированной на экспорт. При этом аналитики утверждают, что швейцарские предприятия смогли сохранить конкурентоспособность, несмотря на рост франка из-за инфляции в еврозоне.

В декабре Национальный банк Швейцарии в третий раз за 2022 год повысил процентные ставки до 1%. Это было сделано для того, чтобы противостоять инфляции в 3%, что значительно ниже уровня инфляции в еврозоне, превышающего 10%.

Главный экономист швейцарского банка J.Safra Sarasin Карстен Юниус заявил, что убытки Национального банка не изменят его денежно-кредитную политику и в этом году он ожидает повышения ставки ещё на 100 базисных пунктов до 2%.

«Хотя Национальному банку Швейцарии также потребуется некоторое время для восстановления своих оценочных резервов, он продемонстрирует прибыль гораздо быстрее, чем Европейский центральный банк», — подчеркнул Юниус. Он отметил, что инфляция в Швейцарии была намного ближе к целевому показателю в 2%, чем в еврозоне, пишет CNBC.