“Я без трусов”: Показавшая толпе голые прелести Дарья Мороз сгорела от стыда

Актерский труд только кажется простым. Многие не задумываются, на что им приходится идти ради создания очередного киношедевра. И одна из таких вещей – постельные сцены, которые у многих звезд вызывают смешанные чувства. Дарье Мороз тоже приходилось раздеваться на съемках, и своими впечатлениями от таких экспериментов она решила поделиться.

Прежде чем соглашаться на подобные сцены, актриса, как оказалось, удостоверяется в том, что они получатся органичными – это главное условие при принятии решения. Но несмотря на то, что звезда – “человек довольно стыдливый”, со съемками она справляется отлично. То есть, мало кто подумает, что показавшая свое голые прелести толпе зрителей звезда испытывает неловкость.

Более того, если будущий фильм стоит того, Дарья Мороз легко соглашается на откровенные сцены.

“Я считаю, что если ты артист, если это хороший проект, если это драматическая история, то ты себя немного обкрадываешь, условно говоря”, – объяснила экс-супруга Константина Богомолова.

И совершенно по-другому обстоят дела в жизни. настоящим подвигом для актрисы становится примерка на себя откровенных нарядов на какое-нибудь мероприятие. Пару раз представ в таких образов она, можно сказать, сгорела от стыда.

“Когда я надеваю короткую юбку, у меня ощущение, что я без трусов. Это ужас какой-то”, – с иронией отметила Дарья Мороз.