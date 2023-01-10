Мнение: Имеет ли РФ отношение к русской культуре

Собственно, в правящих кругах государства под названием РФ русская культура всегда рассматривалась как некий пропуск в самые высшие слои мирового сообщества. Что-то вроде украденного фрака; надел – и смело иди куда хочешь, хоть на прием к королеве – везде примут как своего. Или ЗА своего. Даже если фрак не по размеру – там топорщится, здесь провисает – не беда. Ради «дела» можно и потерпеть. Хотя потом, конечно, при первом же удобном случае все равно переодеваемся в любимый потертый ватник – он как-то роднее и сердцу ближе.

Но на деле – какая, к черту, русская культура? Чем более гопнической и беспредельной становилась РФ – тем больше в ней хвастали своей «русской культурой»; почти столько же, сколько и «русской наукой», к которой местные тоже мнили себя вовсю причастными. Тем больше перло самодовольство – «Вот мы какие культурные! Вот мы какие мы учОные!», причем выделывались как раз больше всего почему-то перед Украиной: мол, у нас есть вот такая цацка (Лев Толстой), и такая цацка (физиолог Павлов), а у вас – ничего нет! Гыгыгы!! Мы великие, а вы нет!

И чем дальше, тем больше во всей этой спеси слышалась фальшь. Которая после развязанной бойни стала уже вовсе нестерпимой.

На самом деле местному народонаселению, не говоря уж о его предводителях, никакая «русская культура» не нужна. Она их всех тяготит, она им кажется смешной, нелепой, чересчур заумной и по-девчачьи сентиментальной. Народу в этом фраке НЕУДОБНО – прежде всего перед такими же, как он, пацанами. Пора уже, пора переодеваться. Беда в том, что русская культура давно мертва – как собственно, и те, кто ее породил – сами русские. Нынешнее же племя, «младое, незнакомое» – ни к русским, ни к русской культуре никакого отношения не имеют.

Это, в общем-то, бросается в глаза. Русская культура была, при всей своей монументальности и величии, необычайно, может быть даже чрезмерно сострадательна. Это ведь именно она породила тот самый миф о «маленьком человеке», которого она всегда безмерно жалела, да и вообще только и делала, что «милость к падшим» призывала. Все эти Сонечки Мармеладовы, сам пьяница Мармеладов, чеховский Ванька, пишущий свое безнадежное письмо «на деревню дедушке»… Сотни их.

За эту сострадательность русскую культуру потом часто ругали и даже смеялись над ней; мол, мы-то, наученные горьким опытом, прекрасно знаем, что «маленький человек» – это та еще сволочь, и как раз многие свои «лучшие» качества он просто не может проявить из-за своей забитости и униженности; а если дать ему волю – о-ооо, мало не покажется никому… Михаил Булгаков, последний реликт русской культуры, немного ее переживший, успел заметить и описать этот типаж ВОСПРЯВШЕГО Маленького Человека, в виде Шарикова – заметить и содрогнуться; но даже Булгаков нес на себе родовую печать русской культуры – он был невероятно добрым человеком, и он не убил Шарикова…

И вторая отличительная черта русской культуры – полное отсутствие милитаризма, неприятие войны. Лев Толстой настолько ненавидел войну и всех, кто ею занимается, так сказать, «профессионально», что дошел до отрицания даже собственно полководческого искусства как такового – настолько ему претило это кровавое занятие. Никакого восхищения битвами, полное отсутствие ярких описаний «ратных подвигов», никакой «поэзии покорения» или «бремени русского человека». Лермонтов сам служил на Кавказе в момент постоянных стычек с горцами, его герои – офицеры «кавказских войск», но во всем «Герое нашего времени» – ни одной стычки или битвы. Русской литературе это всё ПРЕТИЛО.

И всё это абсолютно чуждо тому племени, которое населяет территории бывшей России сейчас. Их лозунг – «за каждого убитого ребенка Донбасса мы убьем 10 украинских детей» – для любого «старого русского» был бы НЕМЫСЛИМ. Он бы просто не пришел никому из них в голову. Жестокость, прагматизм, полное равнодушие к ЧУЖИМ смертям, страсть к захватам и изводящее чувство собственной ущербности – все это качества другой культуры. Более простой, более слабой, более плоской. Возможно – более азиатской в своей основе.

Поэтому, мне кажется, было бы лучше для всех, если бы то, что называется РФ, прямо и открыто отреклось от русской культуры. РФ было бы легче – ну, во-первых, хотя бы потому, что русская культура ей просто «не по мерке». Ну реально – другой размер, другая лига. Я сам из этой «культуры-2», я, например, реально очень люблю режиссера Жору Крыжовникова, с удовольствием читаю Лукьяненко, бОльшая часть местного народонаселения не читает вообще ничего и не знает даже Жору – ну и зачем ему эти чужие и непонятные старики: Чехов, Толстой, какой-то Мусоргский, совершенно неведомый Петипа?? Что такое «петипа» – спроси на улице, 9 из 10 не ответят.

А еще – им никого не жалко: ни Каштанку, ни Мармеладова, ни Ваньку. Они всепоглощающе жалеют только себя – и поэтому готовы мстить всему свету. За свою поруганную жисть.

Но самое главное: им надо отречься от ненужной им культуры – чтобы вывести ее из-под удара. Почему, в конце концов, Петр Ильич Чайковский должен страдать из-за того, что размножившиеся на территории бывшего хартленда бывшей Российской Империи парнокопытные бросили на него свои рогатые тени? Великий композитор не заслужил такого.

Мы все такие. Я сам такой. Перечитал абзац про «маленького человека» – подлый текст. Ни один старый русский никогда б не написал такую гнусность. Это в крови – я стараюсь, но не могу писать иначе.

И поэтому – надо отказаться. Когда-то я гордо называл себя «другой русский» – чтобы отличаться от невыносимых «профессиональных русских» типа Крылова или Холмогорова. Но поехавшие танки все расставили по своим местам: это мы, мы все – другие русские, а точнее – никто, голые люди на голой земле, «без имени и в общем без судьбы». А настоящие русские, когда-то создавшие слишком добрую и сентиментальную (качества сильных людей) русскую культуру – увы, давно умерли. Были убиты или просто рассеялись – как рассеивается прах сгоревшего человека.