Apple начала бороться с зависимостью от американских корпораций

Apple разрабатывает собственные чипы для Wi-Fi, Bluetooth и других коммуникаций, чтобы заменить компоненты, поставляемые компанией Broadcom в США. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Агентство утверждает, что Apple создаст собственный контроллер, чтобы отказаться от компонентов Broadcom к 2025 году. Крупнейшим клиентом Broadcom по-прежнему является компания из Купертино, на которую приходится около 20 процентов ее доходов. В статье говорится, что Apple работает над преемником, который будет включать в себя сотовые модемы, Wi-Fi и Bluetooth в одном компоненте.

Бизнес Apple по производству смартфонов по-прежнему является значительным источником дохода. Broadcom поставляет Apple такие компоненты, как радиочастотные чипы или чипы, обеспечивающие беспроводную зарядку. Производитель iPhone намерен и в будущем заменять эти компоненты. Минг-Чи Куо, аналитик Apple, ранее заявил, что Apple не создавала свой чип стандарта связи 5G, чтобы заменить Qualcomm.