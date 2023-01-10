Как ухаживать за кожей зимой женщинам старше 65 лет: правила и секреты, которые помогут сохранить свою красоту в самое холодное время года

Старение – естественный процесс. Но каждой женщине хочется по возможности замедлить его. Возрастные изменения отражаются на внешности. В частности, кожа становится более чувствительной, чутко реагирует на воздействие неблагоприятных факторов. Зимой ее состояние может ухудшиться. Как ухаживать за кожей зимой женщинам за 65 лет?

Избегать пересыхания

С возрастом работа сальных желез ухудшается. Кожа становится более сухой.

Пожилым женщинам стоит учитывать это. Очищение лица должно быть бережным. Для умывания не следует использовать мыло. Лучше применять мягкие очищающие средства на масляной основе. И умываться не горячей, а теплой водой. Обязательно удалять макияж перед сном. Тем, кто любит расслабляющую теплую ванну, после водных процедур стоит использовать увлажняющий крем для тела.

Эффективные средства, замедляющие старение

Сыворотка с витамином С делает кожу более гладкой и упругой. Средство помогает бороться с морщинами и пигментными пятнами, придает лицу здоровое сияние. Такую продукцию можно использовать круглый год. Но зимой она особенно полезна.

Зрелая кожа легко теряет влагу. Поэтому в зимние месяцы полезно поддерживать ее в хорошем состоянии при помощи увлажняющего крема.

Продукция на основе жирных кислот предотвращает сухость. Крем для лица следует наносить по направлению сверху вниз. Его лучше применять после водных процедур. В это время кожа лучше впитывает влагу.

Нельзя забывать об уходе за губами. Их надо регулярно смазывать бальзамами, особенно, перед прогулкой на морозе.

Увлажняющее масло – еще одно эффективное средство для ухода за кожей в зимние месяцы.

Оно предотвращает сухость. И придает лицу здоровое сияние.

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Даже зимой нельзя забывать о солнцезащитном креме. Средство оберегает зрелую кожу от воздействия ультрафиолета. Перед выходом на улицу в солнечную погоду пожилым женщинам стоит надевать темные очки. Они защищают глаза от яркого света. И предотвращают появление «гусиных лапок».

Мягкое отшелушивание

В зимние месяцы нельзя забывать о скрабах. Средства помогают удалить ороговевшие частички эпидермиса. После очищения кожа лучше впитает увлажняющий крем и масло. Скрабы должны быть мягкими, без абразивных частиц.

Защита от мороза

Зрелая кожа особенно чувствительна к воздействию низких температур.

В холодную погоду надо носить одежду из тканей, изолирующих тело от мороза и ветра, по возможности закрывать уши, шею и лицо. Благодаря этому, кожа не потрескается, и на ней не появятся красные, шелушащиеся участки, которые доставляют дискомфорт и портят внешность.

Перед выходом на улицу следует использовать бальзам для губ с увлажняющим действием. Кроме того, средства для ухода за лицом, содержащие нефть, и кремы с керамидами восполняют нехватку влаги и предотвращают сухость тканей эпидермиса.

Нехватку коллагена можно восполнить не только при помощи косметической продукции. Вещество входит в состав пищевых добавок. Но следует помнить, что БАДы нужно принимать только после консультации со специалистом.

Регулярный и правильный уход за кожей позволяет выглядеть привлекательно, замедлить возрастные изменения и уменьшить влияние неблагоприятных погодных условий.