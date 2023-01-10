На безногого жителя Москвы составили протокол за попытку сбежать от сотрудника полиции
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Полиция Москвы составила административный
протокол на 60-летнего безногого мужчину по статье КоАП РФ 19.3 (неповиновение сотруднику
полиции). По словам правоохранителя, при попытке задержания мужчина встал с
инвалидной коляски и попытался убежать.
Инцидент произошёл 9
января на Красной площади. Согласно показаниям сотрудника полиции, примерно в
9:45 рядом с ним проехал мужчина в инвалидной коляске. Полицейский заметил, что
на ручке инвалидной коляски находилось несколько разноцветных лент, и тот
подумал, что на средстве передвижения инвалида красуется флаг ЛГБТ (на самом же
деле ленточки его не образовывали).
Намереваясь задержать правонарушителя, сотрудник полиции подошёл к
коляске, однако, по его заявлению, стоило ему только приблизиться к
предполагаемому нарушителю, как тот тут же встал на ноги и побежал прочь, но спустя десяток метров, как споткнулся и упал. Вскоре, согласно протоколу,
задержанного доставили в полицейский участок на инвалидной коляске.
На предварительном
судебном заседании адвокат продемонстрировал суду, что у его подзащитного
отсутствуют обе ноги, и соответственно тот никак не мог убежать. Во время
допроса полицейского, защитник поинтересовался, каким образом обвиняемый мог бежать от сотрудника, однако судья сняла этот вопрос, как не имеющий отношения к делу. Ожидается, что решение суда
будет вынесено 15 января.
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