 

На безногого жителя Москвы составили протокол за попытку сбежать от сотрудника полиции

10.01.2023, 15:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Полиция Москвы составила административный
протокол на 60-летнего безногого мужчину по статье КоАП РФ 19.3 (неповиновение сотруднику
полиции). По словам правоохранителя, при попытке задержания мужчина встал с
инвалидной коляски и попытался убежать.

Инцидент произошёл 9
января на Красной площади. Согласно показаниям сотрудника полиции, примерно в
9:45 рядом с ним проехал мужчина в инвалидной коляске. Полицейский заметил, что
на ручке инвалидной коляски находилось несколько разноцветных лент, и тот
подумал, что на средстве передвижения инвалида красуется флаг ЛГБТ (на самом же
деле ленточки его не образовывали).

Намереваясь задержать правонарушителя, сотрудник полиции подошёл к
коляске, однако, по его заявлению, стоило ему только приблизиться к
предполагаемому нарушителю, как тот тут же встал на ноги и побежал прочь, но спустя десяток метров, как споткнулся и упал. Вскоре, согласно протоколу,
задержанного доставили в полицейский участок на инвалидной коляске.

На предварительном
судебном заседании адвокат продемонстрировал суду, что у его подзащитного
отсутствуют обе ноги, и соответственно тот никак не мог убежать. Во время
допроса полицейского, защитник поинтересовался, каким образом обвиняемый мог бежать от сотрудника, однако судья сняла этот вопрос, как не имеющий отношения к делу. Ожидается, что решение суда
будет вынесено 15 января.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.06.21 / Как поливать свеклу летом: два важных правила в жаркую погоду

22.12.22 / Как составить наряд, если Новый год придется встречать в не совсем комфортных условиях: почти праздничные миксы с юбкой и теплым свитером

10.12.22 / Володин потребовал от Германии и Франции выплатить компенсации жителям Донбасса

09.06.21 / ChartHop привлекает 35 миллионов долларов на внутреннюю организационную структуру и платформу HR-аналитики

15.07.21 / «Брал для следственного эксперимента»: суд закрыл дело против полковника полиции, в доме которого обнаружили 15 кг кокаина

10.06.22 / Скандалы: Российские репатрианты выводят в Израиль более $3.5 млрд

04.11.22 / Мат может быть уместным, не вредным, а полезным?

14.07.22 / Скандалы: «Принцип влечения к смерти»

20.12.21 / Мстительные обезьяны-убийцы убили больше двух сотен собак

23.12.21 / Песков анонсировал неформальную встречу Путина и Лукашенко

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика