На безногого жителя Москвы составили протокол за попытку сбежать от сотрудника полиции

Полиция Москвы составила административный

протокол на 60-летнего безногого мужчину по статье КоАП РФ 19.3 (неповиновение сотруднику

полиции). По словам правоохранителя, при попытке задержания мужчина встал с

инвалидной коляски и попытался убежать.

Инцидент произошёл 9

января на Красной площади. Согласно показаниям сотрудника полиции, примерно в

9:45 рядом с ним проехал мужчина в инвалидной коляске. Полицейский заметил, что

на ручке инвалидной коляски находилось несколько разноцветных лент, и тот

подумал, что на средстве передвижения инвалида красуется флаг ЛГБТ (на самом же

деле ленточки его не образовывали).

Намереваясь задержать правонарушителя, сотрудник полиции подошёл к

коляске, однако, по его заявлению, стоило ему только приблизиться к

предполагаемому нарушителю, как тот тут же встал на ноги и побежал прочь, но спустя десяток метров, как споткнулся и упал. Вскоре, согласно протоколу,

задержанного доставили в полицейский участок на инвалидной коляске.

На предварительном

судебном заседании адвокат продемонстрировал суду, что у его подзащитного

отсутствуют обе ноги, и соответственно тот никак не мог убежать. Во время

допроса полицейского, защитник поинтересовался, каким образом обвиняемый мог бежать от сотрудника, однако судья сняла этот вопрос, как не имеющий отношения к делу. Ожидается, что решение суда

будет вынесено 15 января.

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