В соцсетях показали сломавшуюся от мороза в Украине американскую бронемашину

Американская бронемашина не приспособлена для украинских морозов абсолютно, следует из опубликованной офицером ЛНР Андреем Марочко видеозаписи со сломавшимся бронетранспортером «Бредли».

В своем Telegram-канале он опубликовал видеозапись, на которой солдат ВСУ жалуется, что западная техника не работает в мороз – заводится, но гусеницы промерзают настолько, что машина не двигается с места.

Ранее в Белом доме сообщили о передаче нового пакета военной помощи Вашингтона Киеву на 3 млрд долларов.

До этого военный эксперт Питер Сучиу рассказал, какие три вида вооружений США, по его мнению, никогда не передадут Украине, в том числе из-за страха перед Россией. Кроме того, СМИ сообщали, что США изменили РСЗО HIMARS, которые отправили на Украину, чтобы Киев не смог использовать их для ударов вглубь России.

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