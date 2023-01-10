В соцсетях показали сломавшуюся от мороза в Украине американскую бронемашину
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Американская бронемашина не приспособлена для украинских морозов абсолютно, следует из опубликованной офицером ЛНР Андреем Марочко видеозаписи со сломавшимся бронетранспортером «Бредли».
В своем Telegram-канале он опубликовал видеозапись, на которой солдат ВСУ жалуется, что западная техника не работает в мороз – заводится, но гусеницы промерзают настолько, что машина не двигается с места.
Ранее в Белом доме сообщили о передаче нового пакета военной помощи Вашингтона Киеву на 3 млрд долларов.
До этого военный эксперт Питер Сучиу рассказал, какие три вида вооружений США, по его мнению, никогда не передадут Украине, в том числе из-за страха перед Россией. Кроме того, СМИ сообщали, что США изменили РСЗО HIMARS, которые отправили на Украину, чтобы Киев не смог использовать их для ударов вглубь России.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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