 

Пашинян: Армения может обратиться в СБ ООН, чтобы обеспечить безопасность армян Карабаха

10.01.2023, 15:26, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе пресс-конференции заявил, что не исключает обращения в СБ ООН с просьбой обеспечить безопасность армян Нагорного Карабаха после истечения мандата российских миротворцев.

Отвечая на вопрос о возможности обращения в СБ ООН для привлечения международного миротворческого контингента, Пашинян заявил, что Армения не может не продлить мандат российских миротворцев, но для народа Нагорного Карабаха есть угроза, поэтому Ереван будет искать другие варианты, передает ТАСС.

Ранее Пашинян заявил, что Минобороны страны сообщило ОДКБ о нецелесообразности проведения в стране учений организации. В Кремле отметили, что ОДКБ будет изучать детали решения Армении, которая отказалась проводить учения организации в этом году.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.07.21 / Вакцинацию от COVID-19 завершили 711 тыс. украинцев

02.12.20 / Путин поручил начать массовую вакцинацию от коронавируса вакциной “Спутник V”, в США называли ее недоработанной

28.05.22 / Антонов возложил на США вину за глобальный продовольственный кризис

14.11.20 / Армянская церковь заявила об осквернении перешедшего Азербайджану христианского собора

30.05.21 / Компания Apple готовит к выпуску уникальное гибридное устройство

14.12.21 / Экс-судью Чауса госпитализировали, судебное разбирательство приостановлено

18.06.21 / Поклад: Однажды во время поездки в Беларусь я и Рыбчинский остались без денег. Мы сговорились и в поезде обыграли в карты Богатикова

28.03.21 / Наблюдатели высоко оценили организацию выборов в Удмуртии и Якутии

02.04.21 / Посол подтвердил высылку двоих российских дипломатов из Италии

12.12.20 / Систему онлайн-касс задействуют для контроля за ценами на продукты

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика