Пашинян: Армения может обратиться в СБ ООН, чтобы обеспечить безопасность армян Карабаха

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе пресс-конференции заявил, что не исключает обращения в СБ ООН с просьбой обеспечить безопасность армян Нагорного Карабаха после истечения мандата российских миротворцев.

Отвечая на вопрос о возможности обращения в СБ ООН для привлечения международного миротворческого контингента, Пашинян заявил, что Армения не может не продлить мандат российских миротворцев, но для народа Нагорного Карабаха есть угроза, поэтому Ереван будет искать другие варианты, передает ТАСС.

Ранее Пашинян заявил, что Минобороны страны сообщило ОДКБ о нецелесообразности проведения в стране учений организации. В Кремле отметили, что ОДКБ будет изучать детали решения Армении, которая отказалась проводить учения организации в этом году.

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