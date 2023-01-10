В России возбудили первое дело по статье о пропаганде ЛГБТ

Первое дело по статье о пропаганде ЛГБТ возбуждено в отношении издательства Popcorn Books, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Как написал он в своем Telegram-канале, издательство является «одним из флагманов продвижения ЛГБТ-литературы в России». Дело было возбуждено после запроса Хинштейна.

Депутат добавил, что после принятия закона о запрете пропаганды ЛГБТ, издательство продолжило продавать книги по этой тематике и стало цитировать на их обложках 29 статью Конституции о гарантиях свободы слова и запрета цензуры.

Напомним, в декабре президент РФ Владимир Путин подписал пакет законов о запрете пропаганды ЛГБТ и смены пола среди лиц любого возраста.

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