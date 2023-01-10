 

“Аватар 2” стал самым кассовым фильмом 2022 года

10.01.2023, 15:17, Разное
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Фильм “Аватар: Путь воды” собрал в мировом прокате уже более 1,52 миллиарда долларов. Таким образом лента стала самой кассовой картиной, выпущенной в 2022 году. Об этом сообщает Bloomberg. На то, чтобы добраться до первой строчки рейтинга, фильму режиссера Джеймса Кэмерона потребовалось всего несколько недель. Новый “Аватар” сместил с лидирующей позиции “Топ Ган: Мэверик” с Томом Крузом в главной роли. С момента премьеры в мае боевик заработал около 1,49 миллиарда долларов.

Впрочем, самым кассовым фильмом всех времен по-прежнему остается оригинальный “Аватар”, вышедший в 2009 году. Он собрал в прокате рекордные 2,9 миллиарда долларов.

Коммерческий успех нового “Аватара” убедил Кэмерона продолжить кинофраншизу. Съемки третьей части давно завершены, картина находится в постпродакшене, а к четвертой и пятой частям уже готовы сценарии. Однако для окончательного решения режиссеру было необходимо удостовериться в прибыльности проектов. 

Учитывая темпы сборов, фильм выйдет на окупаемость уже через несколько дней. Похоже, что мне не отвертеться — придется выпускать остальные части. 

Ранее активисты, которые представляют коренные народы Америки, призвали бойкотировать “Аватар: Путь воды”. Художница навахо Юэ Бегай, председательница движения Indigenous Pride Los Angeles, защищающего права и культуру жителей Америки, назвала блокбастер “ужасным и расистским”. 


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