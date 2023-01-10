 

Мама Бейонсе поделилась редким фото внучки Блю Айви в ее 11-й день рождения

10.01.2023, 15:17, Разное
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Мать американской певицы Бейонсе, 69-летняя Тина Ноулз, определенно, обожает своих внуков. В прошедший уикенд она поздравила старшую дочь поп-дивы и музыканта Jay-Z Блю Айви с 11-летием, опубликовав редкий совместный снимок с девочкой. На фото бабушка и внучка позируют в обнимку на пляже на фоне волшебного заката.

День, когда ты родилась, был одним из лучших дней в моей жизни, – подписала фото Тина. – Ты умеешь петь, танцевать, играть в баскетбол и волейбол, рисовать, лепить, шить, писать стихи, сочинять песни, творить, действовать, играть на пианино! Я могла бы продолжать этот список бесконечно. Потому что на самом деле нет ничего, чего бы ты не умела. Я не могла бы пожелать лучшей внучки, мисс Блю Айви Картер! Я просто не могла бы влюбиться в кого-то другого. Ты действительно приносишь мне радость!

Помимо Блю Айви у Тины Ноулз еще трое внуков: 5-летние близнецы Сэр и Руми, которых Бейонсе родила в 2017 году, и 18-летний Дэниел, которого в 2004-м родила ее сестра, певица Соланж Ноулз. Несмотря на то, что Бейонсе старается держать чад подальше от внимания общественности, в прошлом году Блю Айви стала лицом собственного бренда певицы Ivy Park. Годом ранее девочка также приняла участие в записи песни Бейонсе “Brown Skin Girl” и сингла Jay-Z под названием  “Glory”.

Последний раз певица делилась снимками детей летом 2022-го. В июле она опубликовала на своем официальном сайте семейную фотографию, на которой запечатлены все трое. А в июне Блю Айви заметили в компании Jay-Z на финальном матче НБА в Сан-Франциско. Тогда в сети моментально принялись обсуждать невероятное сходство девочки с ее знаменитым отцом-рэпером.

Тина Ноулз в молодости


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