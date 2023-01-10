 

Мнение: Фиксация убытков

10.01.2023, 15:10, Разное
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Резкое и практически тотальное прекращение политики «нулевого ковида» в Китае — это, пожалуй, самое рациональное решение, которое китайское руководство могло принять в сложившихся условиях. Уже к середине прошлого года стало понятно, что издержки политики существенно превышают возможные выгоды, включая и политические. Но впереди был 20 съезд КПК, и идти на него с признанием ошибочности внутренней политики, да еще и в условиях неопределенности, вызванной явным сопротивлением среди высшей китайской знати (а то, что оно было, показал немыслимый по всем канонам инцидент на самом съезде, когда из президиума буквально выволокли бывшего генсека) — в общем, до съезда все продолжалось по-прежнему, но после него начался быстрый и жесткий выход из ставшего неприемлемым положения.

По факту, у китайцев было две возможности выхода — медленное и постепенное или быстрое и одномоментное. У обоих сценариев есть свои плюсы и немалые минусы. Но, по всей видимости, положение было уже настолько нетерпимым, что тянуть было попросту невозможно. Поэтому сейчас реализуется ускоренный выход, хотя он выглядит очень острым и крайне болезненным. И достаточно затратным, так как привел к настоящей, а не мнимой, эпидемии, вызванной сильным истощением огромной массы населения к сопротивляемости любым инфекциям. И, конечно, всё это сказалось на экономике — по факту сейчас китайская экономика снова попала в локдаун, но он вызван не прямыми решениями властей, а косвенными следствиями этих решений. Это чревато (да собственно, уже привело, и это видно по косвенным показателям) к падению, но зато возникает шанс, что уже к концу первого квартала может быть установлен достаточно уверенный ее рост.

Медленный и аккуратный выход мог сберечь жизни людей, но на медленный вывод экономики из стагнирующего состояния у властей, скорее всего, уже нет ресурса. Ресурса времени в первую очередь.

Строго говоря, это называется «фиксацией убытков». Китайцы не стали биться головой в бетон в надежде, что кость крепче камня, а прагматично предположили, что камень все-таки будет потвёрже. Тем более, что сейчас Си Цзиньпин получил карт-бланш, внутренняя оппозиция в партии более обеспокоена своим положением после съезда, а значит, все шансы на то, что никто не сможет поставить вопрос об ответственности самого Си Цзиньпина за ошибки в предыдущий период его руководства. По факту 20 съезд обнулил эту ответственность, выдав ему новый мандат. Логично, что Си Цзиньпин не растягивает выход, а старается, наоборот, максимально его сжать.

Цена такого решения — примерно полмиллиона умерших (уже и те, кто еще нет) от нынешней эпидемии. Даже для Китая это огромное количество. Но это «допустимые потери», о которых постараются забыть как можно раньше.

При этом Китай, конечно, получил определенный результат, отработав схему управления страхом в новых цифровых условиях. И наверняка этот опыт будет востребован в будущем. Но пока для продвижения китайской «новой нормальности» нет возможностей. Решено зафиксировать результат и дать время для релаксации.

Источник: Эль Мюрид


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