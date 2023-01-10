Боевые действия в Украине спровоцировали бум в мировой оборонной промышленности

После начала боевых действий на Украине объёмы производимого в мире оружия существенно увеличились, пишет Die Presse. На фоне роста глобальной геополитической напряжённости многие страны стали размещать крупные заказы на закупку военных средств. Многие оборонные предприятия фиксируют рекордную выручку. При этом в будущем рост наверняка только продолжится, ведь признаков снижения напряжённости не наблюдается, отмечает австрийское издание.



AP

Списки заказов у крупных оборонных концернов в ближайшее время вряд ли опустеют, пишет Die Presse. Только недавно генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о планах по увеличению объёмов создаваемого на Западе оружия: «Нам нужно огромное количество боеприпасов. Нам нужны запасные части». К тому же, по его словам, важно не только осуществлять техническое обслуживание тех боевых систем, которые уже отправлены на Украину, но и обсуждать дополнительную военную помощь. Альянсу нужно настроиться на долговременную поддержку Киева, подчеркнул он.

У производителей шампанского есть Новый год, у тех, кто шьёт бальные платья, — бальный сезон, а у оборонных концернов — война, продолжает австрийское издание. Пустеющие склады с оружием и боеприпасами, геополитическая напряжённость — всё это обеспечивает им рост заказов. Боевые действия на Украине в свою очередь спровоцировали бум в мировой оборонной промышленности. Акции американского предприятия Northrop Grumman, которое занимается созданием противовоздушных систем обороны и дронов, за прошлый год выросли на 40%. Ценные бумаги конкурента Raytheon Technologies, поставляющего на Украину ракеты Stinger, за тот же период времени подоражали почти на 17%. А активы компании Lockheed Martin, занимающейся разработкой истребителя F-35 — на 37%. Российский же оружейный концерн «Калашников» ещё осенью зафиксировал рекордный объём продаж за последние 20 лет.

И цифры продолжат расти, ведь в 2022 году европейские страны существенно увеличили свои оборонные бюджеты. Германия, к примеру, выделила для бундесвера специальный фонд в €100 млрд. Польша, Швеция и Нидерланды также повышают военные расходы. А конгресс США одобрил в декабре рекордный оборонный бюджет в $858 млрд. По прогнозам британского оборонного концерна BAE Systems, рост трат на армию ожидается и в Великобритании, Австралии, а также во многих странах Азии и Ближнего Востока.

Более того, в прошлом году уже был заключён ряд крупных контрактов, продолжает Die Presse. Немецкий концерн Rheinmetall произведёт 600 тыс. патронов для бронеавтомобиля Puma. В Венгрии он построит завод по производству взрывчатки. Германия закупила у Lockheed Martin 35 стелс-истребителей F-35. Также должны вскоре сдвинуться с мёртвой точки планы немецкого правительства по приобретению израильских систем ПВО Arrow 3. Американская компания Raytheon Technologies получила от Пентагона контракт на производство крылатых ракет. Армия США заказала у Raytheon 1469 ракет Stinger. Самый же большой контракт заключила Польша. Она купила у Южной Кореи артиллерийских установок, танков и самолётов на €14,6 млрд.

Но есть факторы, которые могут сдержать рост оборонного сектора, отмечает Die Presse. В частности, нехватка рабочей силы, а также инфляция, дефицит материалов и проблемы с цепочками поставок. Дефицит сырья не позволит оружейникам раскрыть свой полный потенциал. При этом РФ была для мировой оборонной промышленности важнейшим поставщиком ресурсов, но при этом сама зависела от высокотехнологичных поставок с Запада.

Стоит отметить, что спрос на оружие рос и до начала боевых действий на Украине. В 2021-м его продажи увеличились на 1,9% — седьмой год подряд. В этом году 100 крупнейших оборонных концернов продали военных средств и услуг на $592 млрд. Причём больше половины пришлось на американские предприятия. В списке самых крупных производителей представлено 40 компаний из США с суммарным оборотом в $299 млрд. В списке лидеров шестую позицию занимает британская BAE Systems, а Топ-10 замыкают четыре китайских концерна Norinco, Avic, Casc и Cetc.

На 2022 год пока цифр нет. При этом нужно сначала переждать и посчитать инфляцию, чтобы можно было реально установить, связано ли увеличение оборота с ростом продаж оружия. Однако Rheinmetall уже заявил о рекордной выручке, которая по сравнению с 2021 годом выросла на 13% (€6,4 млрд). Свои продажи увеличил и турецкий производитель дронов Bayraktar, продукция которого сейчас активно используется на Украине. Однако сохранится ли рост, неизвестно, ведь на рынок могут выйти американские корпораций и забрать себе его долю.

«Но само по себе оружие не предопределяет исход войн: без навигации при разведке ракеты с GPS-наведением бесполезны. А противотанковые ракеты помогают только в том случае, если враг использует танки. Поэтому возросшие оборонные бюджеты должны обеспечить рост всей отрасли. И на данный момент нет никаких признаков, что мировая напряжённость, а вместе с ней и бюджеты, будут сокращаться. Ни в Восточной Европе, ни в Тайваньском проливе», — заключает издание.