Скандалы: Чёрные деньги

Самая богатая женщина Африки Изабель душ Сантуш ищет спасения от Интерпола в России

Дочь второго президента Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуша называют самой богатой женщиной Африки. Получая ренту с африканской нефти и алмазов, «ангольская принцесса» предпочитала жить в Европе и ОАЭ. Но при этом до последнего времени скрывала российское гражданство, приобретённое по праву рождения в СССР. И теперь паспорт с двуглавым орлом может прийтись ей очень кстати.

Тучи над 49-летней мулаткой стали сгущаться после отставки её отца в 2017 году с поста президента Анголы, который он занимал целых 38 лет. Отойдя от дел, Жозе душ Сантуш оставил после себя преемника – своего бывшего министра обороны Жуана Лоренсу. В свой первый президентский срок Лоренсу, судя по всему, пытался как-то прикрывать семью бывшего патрона. Но прошедшие в августе выборы показали, что живущая на широкую ногу семья душ Сантуша стала токсичной для правящей в Анголе Партии труда. После чего едва удержавшийся на посту Лоренсу, похоже, решил, что своя рубашка ближе: прокуратура Анголы заявила, что обратилась в Интерпол по поводу задержания дочери бывшего президента. Потому вряд ли Изабель душ Сантуш теперь будет уютно в Европе, где её считают хранительницей коррупционных миллиардов. В такой ситуации спасением для неё может стать переезд в Россию – на историческую родину.

Баку – Луанда – Лондон

Самую богатую женщину Африки с Россией связывает мать – пензенка Татьяна Куканова. Родители «африканкой принцессы» познакомились в Баку в середине 60-х, где вместе учились в Институте нефти и химии. Эдуарду душ Сантуш был видным парнем и к тому же активистом – возглавлял марксистский кружок. Дочь в интернациональной семье родилась в 1973 году, а вскоре родители вместе с ней отправились в Анголу.

В 1975 году Ангола обрела независимость от Португалии, став ареной для геополитических игр между СССР, США и ЮАР. Душ Сантуш активно работал в Партии труда, занимаясь международными связями. Русской жене не нашлось места в ангольских боевых буднях супруга – Тать­яна вместе с дочерью была отослана подальше от перипетий гражданской войны. Только не в Москву или Баку, а в Великобританию.

В 1979 году супруги развелись. Пока отец, став президентом, укреплял коммунистическую власть в Африке, маленькая Изабель окончила в Лондоне престижную школу, а затем один из лучших университетов – Королевский колледж Лондона. После чего отправилась в Анголу, к отцу, который как раз находился на пике своего могущества.

На дворе была середина 90-х. СССР рухнул, на помощь Москвы Ангола больше рассчитывать не могла. Неудивительно, что марксист душ Сантуш поменял свои взгляды и решил строить капитализм. Дочка тоже проявила интерес к предпринимательству. Рассказывают, что первой её инвестицией было приобретение доли в пляжном ресторанчике, хозяин которого рад был получить такую «крышу». Несмотря на то что в Лондоне Изабель увлекалась в основном искусствами и модой, в Африке она не брезговала инвестировать в компанию по уборке мусора. Трудно сказать, насколько успешными были эти первые шаги в бизнесе, но баснословных богатств они точно не принесли.

Впрочем, «африканской принцессе» явно не приходилось думать о том, как содержать себя. В 2002 году она вышла замуж за отпрыска богатой семьи из Конго – Синдику Доколо, сына конголезского олигарха. Свадьба проходила в Анголе с государственными почестями, и на ней присутствовали главы дружественных душ Сантушу соседних стран. Именно после свадьбы с Синдикой Доколо Изабель душ Сантуш стала с подачи своего отца обладательницей бизнес-империи в Анголе. Известно, что семья Доколо владела множеством доходных активов. Ещё в 80-е отцу Синдики принадлежали 17 компаний в Заире (банки, недвижимость, производство кофе, логистика, страхование, продажа автомобилей и т.д.). Однако затем всё это имущество было национализировано местными властями. Тогда семейство магната перебралось в столицу Анголы Луанду и начало строить новую сеть. Будущий муж президентской дочки был членом правления ангольской цементной компании, владел долями в португальском бензиновом бизнесе. Он инвестировал в алмазы, нефть, недвижимость, телекомы в Африке, а также владел долей в швейцарской ювелирной компании Grisogono. Сейчас ангольская оппозиция говорит, что сделки зятя бывшего президента с ангольскими компаниями были очень уж подозрительными. К примеру, Доколо заработал миллионы, сотрудничая с ангольской алмазной госкомпанией Sodiam. В 2020 году африканская миллиардерша овдовела: её супруг увлекался дайвингом и погиб во время погружения в Красном море. Что она получила в наследство от мужа – тайна за семью печатями. Но этого явно может хватить на безбедную жизнь.

Опасные связи

Однако основные претензии к душ Сантуш связаны с коррупцией. К примеру, отец просто назначил её руководителем государственной нефтяной компании Sonangol. Также Изабель имела доли в нескольких португальских компаниях. «Форбс» утверждал, что иностранные инвесторы брали в долю дочь президента, чтобы иметь возможность вести бизнес в Анголе. Теперь обвинения на Изабель душ Сантуш и её покойного мужа сыплются как из рога изобилия. Причём уличают парочку не только в присвоении активов и выводе средств в офшоры, но и в экспорте коррупции. В организации мутных схем засветились португальские банкиры и консультанты известных международных финансовых контор McKinsey и PwC. Они, конечно же, поспешили заявить, что больше не сотрудничают с семьёй бывшего президента Анголы.

Ангольский суд уже арестовал оформленные на Изабель душ Сантуш и её покойного мужа доли в различных компаниях на 1,1 млрд долларов. В том числе доли в операторе мобильной связи Unitel и в нескольких банках. Утверждается, что деньги на их приобретение были получены в результате вывода средств из государственной компании Sonangol. Впрочем, для живущей в Эмиратах Изабель душ Сантуш главную угрозу теперь представляют европейские финансовые власти и журналисты. Её активы в Старом Свете оцениваются в два с лишним миллиарда долларов. Суд Нидерландов уже заморозил акции португальской нефтяной компании Galp стоимостью 550 млн долларов, которыми через подставные юрлица владела Изабель душ Сантуш. Тем временем мобильная компания Unitel подала на дочку экс-президента (за которой числится 25% акций компании) в британский суд. Утверждается, что её структуры брали кредиты у компании с 2012 года и не выплачивали их. Сумма иска – 430 млн долларов. Стоимость активов, заблокированных или национализированных Португалией и Нидерландами, в совокупности составляет около 1,3 млрд долларов, подсчитал «Форбс». Остальное имущество «ангольской принцессы» – дома, яхта, наличные и драгоценности – может стоить примерно 400 млн долларов.

Сможет ли Изабель душ Сантуш беспрепятственно пользоваться этим на свободе? Не факт. В 2021 году её брат Жозе Филумену душ Сантуш сел на пять лет в ангольскую тюрьму за присвоение 500 млн долларов из Фонда национального благосостояния, которым руководил. Если Интерпол действительно получит от Анголы ордер на арест Изабель душ Сантуш, то выбор убежища у неё будет невелик. По сути, разве что только Конституция России может гарантировать ей невыдачу другим государствам. Поскольку несколько лет назад Изабель призналась: она является гражданкой России! В МИД РФ подтвердили, что душ Сантуш имеет российский паспорт. При этом дав понять, что ничего странного здесь нет – родилась на территории СССР, имеет русскую мать, так что всё законно. Другой вопрос, что за кадром осталось, когда именно душ Сантуш получила гражданство. Впрочем, мало ли сомнительных персон получили за последние годы российский паспорт, тут же забыв о нём, как только это перестало быть выгодным.

Справка

Долгие годы статус самой богатой россиянки (с состоянием 1,3 млрд долларов) удерживала Елена Батурина. Но после отставки супруга с поста мэра Москвы, а затем и его смерти она постепенно растеряла свою бизнес-империю. В последние годы место Батуриной на олимпе богатейших женщин России заняла основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук. Ещё пару лет назад её бизнес оценивался в 13 млрд долларов, однако теперь котировки упали и активы Бакальчук стоят всего около 2 млрд долларов. Так что Изабель душ Сантуш, обладая, по некоторым данным, капиталом в 1,4 млрд долларов, фактически занимает второе место в рейтинге богатейших гражданок РФ. Впрочем, по другим данным, капитал душ Сантуш составляет 2,2 млрд долл., что делает её самой богатой россиянкой.

Глеб Майков

Оригинал материала: “Наша Версия”