 

“Вот только родился!” – Скрытная Дубцова явила миру своего малыша

10.01.2023, 14:27, Разное
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Все преданные поклонники певицы знают, что она воспитывает единственного сына Артема, который, как пишет Пятый канал, появился на свет в браке с солистом группы Plazma Романом Черницыным. К сожалению, ребенок не смог спасти брак Ирины Дубцовой – в 2008 году она развелась с музыкантом, но ради наследника осталась с ним в дружеских отношениях.

Артистка – мамочка довольно скрытная, ведь своего любимого сына поклонникам показывает не часто. К слову, одна из последних публикаций с его участием датируется 1 июня прошлого года и состоит из подборок фотографий разных периодов его жизни. Видимо, солнечные Мальдивы спровоцировали певицу на откровения, ведь находясь в отпуске, она решила показать своего “малыша” – именно так звезда назвала наследника.

Ну, а он оказался далеко не крохой, а красивым молодым человеком, которому уже исполнилось 17 лет. Именно это и шокировало россиян: многие не могли представить того, что наследник Ирины Дубцовой уже такой взрослый.

“А я подумала сначала с молодым человеком, а это сын. Когда вырос то? Как быстро растут чужие дети! Вот только родился!”, – пишут удивленные пользователи под фотографиями.

Об Артеме, кстати, известно не так уж и много. Кажется, парень не очень публичный. В 2021-м году артистка рассказывала, что он решил пойти по стопам своих родителей и заняться музыкой. Молодой человек даже записал дебютную песню, которая восхитила Ирину Дубцову!


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