 

Диетолог призвал россиян пить больше воды для нормализации веса после праздников

10.01.2023, 14:27, Разное
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Спортивный диетолог, врач-эксперт лаборатории “Гемотест Антон Брыкин рассказал, каким образом можно нормализовать вес после новогодних праздников.

Специалист сообщил, что в первую очередь нужно скорректировать питание. Кроме того, необходимо пить как можно больше воды. “Для нормализации веса необходимо использовать природные репаративно-липолитические системы организма, поэтому рекомендую засыпать до 23:00 или как минимум до окончания суток”, — цитирует эксперта телеканал “360”.


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