Мнение: Конец магии

Давно, еще в 70-х Гафт написал одну из своих самых знаменитых эпиграмм:

Россия! Чувствуешь на теле зуд?

Три Михалкова по тебе ползут.

Удачливость и “бронебойность” всего михалковского семейства уже тогда изрядно поражали всю страну. Они шли, как танки, обласканные как публикой, так и властями – и, казалось, ничто не в состоянии их удержать. Однако и 30 лет назад “первый” Михалков, Михалков-папа, автор ныне успешно забытого “Дяди Степы”, был уже явно в тени своих сыновей-кинорежиссеров, Андрона и Никиты. Михалков-“поэт”, правда, и при новом режиме сумел подсуетиться – накропал очередную жуткую версию текста гимна РФ, однако все ж смотрелся мастодонтом, “приветом из прошлого”, фигурой давно и навсегда отыгранной и ненужной на фоне блистательных братьев…

Но вот поди ж ты! Какая-то мистическая сила, державшая “на плаву” всё семейство, судя по всему, заключалась все же не в ком-то еще, а именно в этом, казавшимся вечном старце, продавшем душу то ли Сталину, то ли напрямую дьяволу. Стоило ему, наконец, умереть (на 97-м году жизни!!) – как тут у братьев, казавшихся вечными баловнями судьбы, всё и пошло наперекосяк. Случилось это, напомню, в августе 2009 года…

И всё, чары рассеялись. Первым со страшным грохотом рухнул Никита: весной 2010-го в прокате совершенно неожиданно провалился УС-2; провалился, несмотря на бешеную рекламу по всем мыслимым каналам, несмотря даже на то, что на его поддержку был брошен недюжинный административный ресурс (детей снимали с уроков и в директивном порядке вели на просмотр “патриотического блокбастера”). Ничего не помогло: 50-миллионный бюджет фильма не окупился и на 20%. Московская кинотусовка, давно и страстно ненавидящая “барина”, буквально рыдала от столь неожиданного подарка небес.

Причем реально причин, почему при звездном актерском составе, “горячей” теме и мегараскрутке фильм оказался столь жалок и невостребован, никто толком до сих пор так и не привел. Московская критика, счастливо и бессмысленно улыбаясь, во всех рецензиях писала только одно: “Ну что тут сказать? Повезло!”

Никита посерел, поседел, за одно лето постарел лет на 20… но оставался еще второй брат. Андрон, всегда считавший себя “круче” братца, сыграл, казалось, вообще беспроигрышно: получил невесть как бюджет аж в 90 млн. долл, снимал не в “сраной Рашке”, а на Западе, в актерах – цвет Голливуда, разбавленный дражайшей супругой, модный 3D, любимая Западом классика – нестареющий “Щелкунчик”… Наконец, чтобы уж совсем гарантировать успех не на 100, а на все 200% – в фильм была встроена неубиваемая политкорректная тема Холокоста.

Ну и каков результат? Результат – настолько феерический и грандиозный провал, что на его фоне даже прокат “Утомленных солнцем-2” в ретроспективе кажется феноменальным успехом. Казалось бы, навсегда поникшие усы младшего брата гальванически встопорщились в последнем отчаянном рывке.

Сборы “Щелкунчика” в кинотеатрах США – 150 тыс. долларов! Это не опечатка: именно ТЫСЯЧ. Не миллионов. При бюджете в 90 млн. долл. – какие-то десятые доли процента (!!) от затрат. Это – книга рекордов Гиннеса; Андрон, похоже, навеки обессмертил свое имя в истории мирового киноискусства. Правда, в несколько своеобразной номинации…

Два феноменальных погружения в лужу, один за другим, одно другого круче! Нет, положительно в старике Михалкове было что-то мистическое. Какой там дядя Степа – Гете, “Фауст”! (2011)

Ровно 11 лет назад написал про это. А сейчас, глядя новыми глазами из нынешнего времени, неожиданно задумался: а как все-таки так получилось, что Андрон НАСТОЛЬКО феноменально провалился со “Щелкунчиком”? Неужели “кэнсеселинг всего русского”, включая Чайковского, начался в Америке гораздо раньше, чем мы думаем?