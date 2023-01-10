Foxconn начинает тестовое производство новых смартфонов iPhone 15 производства Apple

Компания Foxconn начинает тестовое производство новых смартфонов iPhone 15 производства Apple на заводе Foxconn в Шэньчжэне (Китай), который граничит с Гонконгом. Об этом пояснила тайваньская газета Economic Daily News.

Apple и Foxconn уже находятся на стадии NPI. Это подразумевает переход от окончательного дизайна к концепции, а затем начало тестового производства. Этап тестового производства “айфонов”, как известно, проходит на китайском заводе. В статье говорится, что NPI для “айфонов” нового года будет несколько отличаться от предыдущих лет. Это связано с тем, что произойдет сокращение разрыва между массовым производством в Китае и Индии.

В 2023 году этот разрыв сократится всего до нескольких дней по сравнению с шестью-девятью месяцами назад. Массовое производство iPhone 15 будет налажено к осени 2023 года. Foxconn будет получать от Apple данные о требованиях к дизайну и производству новых телефонов.

Ранее сообщалось, что компания Foxconn, наиболее известная своими iPhone, инвестировала 500 миллионов долларов в новые индийские заводы.