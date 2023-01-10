Топ-менеджер компании Apple подал в отставку

Вице-президент по развитию сервиса Питер Стерн, еще один американский топ-менеджер, пояснил коллегам о своем уходе из Apple. Об этом пишет Business Insider, ссылаясь на надежные источники.

Питер Стерн хочет проводить больше времени на Восточном побережье. Согласно статье, Стерн покинет компанию до 31 января. Газета утверждает, что это приведет к значительным перестановкам в высшем руководстве. По словам двух источников в Apple, его отдел будет разделен на три отдельных подразделения. Оливер Шуссер возглавит новую команду руководителей. В настоящее время он также отвечает за сервис Apple Music. После работы на различных руководящих должностях в компании Time Warner Cable Штерн был принят на работу в Apple в 2016 году. Эдди Кью также был близким сотрудником специалиста. Неофициально считалось, что Стерн может стать преемником Кью.

Apple до сих пор не подтвердила уход Стерна. Тони Блевинс, бывший вице-президент Apple по закупкам, ранее отреагировал в интервью на увольнение Блевинса. Он утверждает, что руководство не приняло правильного решения, когда лишило его работы за шутку о женщинах, фигурирующих в видеоролике TikToks.