Сумки из рафии станут главным трендом 2023 года: ключевые особенности и самые модные модели хитовых аксессуаров

На фоне борьбы за сохранение окружающей среды на первый план выходят экологичные тренды. Один из таких — это сумки из рафии. Так называется материал, который изготавливают из листьев пальмы. Он является экологически чистым и потому его часто используют рукодельницы для создания хендмейд-изделий.

Особенности рафии:

пряжа не линяет, не гниет; изделия из рафии хорошо держат форму; материал не рвется в поперечном направлении; он устойчив к перепадам температур; изделия из такой пряжи можно многократно стирать и сушить.

Сумки из рафии — это прекрасный способ продемонстрировать свою любовь к природе, а заодно создать стильные современные образы. Рассматриваем самые хитовые модели.

Клатч

Если вам нравится бохо-стиль, тогда обязательно приобретите сумку из рафии. Такое изделие в виде клатча гармонично дополнит ваш вечерний лук.

Универсальный вариант, который подходит к одежде любого цвета, — это аксессуар бежево-коричневого цвета. Кстати, именно такой оттенок изначально имеет волокно рафии.

Однако при желании вы можете приобрести изделие яркого насыщенного цвета, к примеру желтого, оранжевого, красного и т.д.

Круглой формы

Сумки правильных геометрических форм не сдают своих лидирующих позиций. Попробуйте включить в свой образ изделие круглой формы из рафии, и вы увидите восхитительный результат.

Для удобства берите аксессуар, оснащенный ремешком. Обычно внутри подкладка из атласа или хлопка.

Интегрируйте круглую сумку из рафии в повседневные луки, сочетайте такое изделие с джинсами, кроссовками, фланелевой рубашкой либо просто с платьем.

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Рюкзак

Если вам импонирует спортивный стиль, если вы отдаете предпочтение удобству и комфорту, тогда рассмотрите рюкзак из рафии. Он не менее функционален, нежели рюкзак из любого другого материала.

Учтите, что в этом году уже не в моде мини-рюкзаки, поэтому отдавайте предпочтение аксессуару среднего или даже большого размера.

Шоппер

Шоппер из рафии станет вашим главным помощником при осуществлении покупок и при походе в магазин. Такие аксессуары отличаются вместительностью, что является большим преимуществом во время шопинга.

Тренд для самых смелых — это шоппер-авоська. Здесь крупная вязка, поэтому окружающие будут отчасти видеть, что лежит у вас в сумке. Если такой вариант никак вас не смущает, тогда можете его рассмотреть.

Через плечо

Удобная сумка через плечо, оснащенная прочными ручками, — это самая распространенная и любимая для представительниц прекрасного пола всех возрастов модель. Однако сумка такого же дизайна, сделанная из рафии, смотрится как-то по-особенному и может преобразить любой, даже самый скучный и банальный повседневный образ.

Сумка-бочонок

Тренд для креативных и неординарных девушек, которые обожают эксперименты. Несмотря на скромные размеры, сумки-бочонки отличаются вместительностью, поэтому их смело можно включать в повседневные образы. Но также они подходят в качестве стильных аксессуаров к вечерним нарядам. В данном случае рассмотрите аксессуар какой-нибудь оригинальной расцветки, например черно-белой, бело-коричневой, сине-бежевой и т.д.