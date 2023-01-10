Пропустите стиль «Золушка» и протестируйте фасоны с декольте: советы по выбору свадебного платья для пожилой женщины

Не зря говорят, что любви все возрасты покорны. Вторую половинку можно на любом отрезке жизни: как и вжиться в образ невесты. Если вы собираетесь замуж, хотя уже и не юны, тогда возьмите на вооружение следующие советы по выбору свадебного платья.

Ориентируйтесь на концепцию мероприятия

Нередко организовываются свадьбы в разных стилях. Например, ретро, гламур, классика, рок, байкерская эстетика, эпоха Великого Гэтсби и т. д. Наверняка вы знаете, какое по концепции торжество намечается у вас. Именно на это фактор и следует ориентироваться при выборе наряда. Ведь если, к примеру, заявлена концепция байкерского стиля, то длинное элегантное платье вряд ли будет уместно. Или если есть классическое направление, то короткое платье в молодежном стиле наверняка не подойдет.

Пропустите стиль «Золушка»

Пожилым женщинам настоятельно не рекомендуется копировать стиль Золушки. Что подразумевается? Платье с длинной пышкой юбкой. Оно красиво смотрится только на молодых девушках: да и то не на всех, многие зависит от фигуры и роста невесты.

С возрастом же лучше делать ставку не на романтичность и легкость, а на женственность и элегантность. Вот, почему более уместными будут платья из струящейся ткани А-силуэта, приталенные. Необязательно они должны быть в пол: подойдет и длина миди, и даже асимметричный подол.

Аккуратнее с платьями на бретелях

С возрастом кожа становится не такой упругой и эластичной, как в 20-30 лет. В связи с этим не так красиво смотрятся платья на тонких бретелях: ведь они обнажают руки, кожа на которых может быть обвисшей и дряблой. Вот, почему рекомендуется обратить внимания а изделия с рукавами. Они помогут скрыть проблемные зоны. Например, подойдут платья с длинными рукавами или с рукавами три четверти. Рукава не обязательно должны быть из непрозрачной ткани Можно рассмотреть ажурные рукава или из тонкой сетчатой ткани.

Протестируйте фасоны с декольте

Наверняка у вас дома есть кофты и платья с разными вырезами. Вам нужно примерить разные варианты (с хомутом и без, с V-образным, квадратным вырезом, «лодочкой» и т. д.), чтобы понять, какой из них лучше всего подходит вам. Тогда в магазине вам будет проще понять, платье в каком стиле и в каком декольте вам необходимо. По крайней мере, упростите себе таким образом задачу, сузив круг поиска.

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Длина платья

Вопрос, который волнует многих невест: насколько уместно, особенно с возрастом, надевать короткие платья? Давайте ответим так: подбирайте то, в чем лично вам будет максимально комфортно. Если вы чувствуете себя неловко, одергиваете платье, постоянно поправляете что-то, значит, это точно не ваше изделие. Все будут видеть и чувствовать, насколько вам дискомфортно, и это испортит общее впечатление.

Если вы достаточно раскрепощены и чувствуете себя прекрасно в платье выше колен, то почему бы не остановить свой выбор на нем? В конце концов, это ваш праздник и вы достаточно взрослый и зрелый человек, чтобы поступать так, как вам хочется и наряжаться в то, что вам нравится.

Платье по фигуре

При выборе платья старайтесь ориентироваться не на модные тренды, а на специфику конституции своего тела. Платье должно сидеть идеально по фигуре, нигде не должна топорщиться ткань и не должны образовываться ненужные некрасивые складки. При необходимости обратитесь за помощью к швее в ателье: пусть мастер подгонит вещь под вашу фигуру. Тогда платье будет смотреться безупречно и точно вас украсит.

Какой фасон выбрать, тоже можете решить, исходя из типа своей фигуры. Например, полным женщинам рекомендуется рассмотреть изделия в греческом стиле. Если женщина очень худенькая, тогда хорошим решением буде платье с баской, с объемными элементами. Универсальный вариант для женщин с любой комплекцией — это платье А-силуэта.

Не забудьте подобрать удобную обувь. Помните, что вам предстоит длительное время быть на ногах, поэтому избегайте обуви, которая вам жмет и доставляет дискомфорт.