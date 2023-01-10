 

Песков назвал НАТО и США косвенной стороной конфликта на Украине

10.01.2023, 14:05, Новости дня
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Вовлеченность НАТО и США в ситуацию в Украине видна, они являются де-факто косвенной стороной конфликта, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Опосредованно, косвенно НАТО и США, безусловно, принимают участие в конфликте», – передает ТАСС слова представителя Кремля.

Он добавил, что Вашингтон и Альянс стали косвенной стороной конфликта, так как они предоставляют Украине вооружение, технологии и разведывательную информацию.

Напомним, 6 января США объявили о новом пакете помощи Украине в 2,8 млрд долларов. Так, они планируют отправить Киеву 50 БМП Bradley и самоходные гаубицы. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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