 

Столтенберг призвал ЕС и НАТО усилить помощь Украине

10.01.2023, 14:05, Новости дня
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Европейский союз и НАТО должны нарастить уровень поддержки Украины, сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«НАТО и Европейский союз объединились в поддержке Киева. <…> Мы должны и дальше усиливать нашу помощь Украине», – передает ТАСС слова Столтенберга.

Заявление было сделано после подписания третьей совместной декларации НАТО и ЕС.

По его словам, новая декларация о сотрудничестве между НАТО и Евросоюзом призвала усилить стратегическое партнерство между сторонами. Этот шаг Столтенберг назвал важным.

Ранее европейский источник сообщил, что ЕС и НАТО подготовили совместную декларацию еще до начала российской специальной военной операции на Украине, документ редактировали позже из-за СВО.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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