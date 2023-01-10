Столтенберг призвал ЕС и НАТО усилить помощь Украине

Европейский союз и НАТО должны нарастить уровень поддержки Украины, сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«НАТО и Европейский союз объединились в поддержке Киева. <…> Мы должны и дальше усиливать нашу помощь Украине», – передает ТАСС слова Столтенберга.

Заявление было сделано после подписания третьей совместной декларации НАТО и ЕС.

По его словам, новая декларация о сотрудничестве между НАТО и Евросоюзом призвала усилить стратегическое партнерство между сторонами. Этот шаг Столтенберг назвал важным.

Ранее европейский источник сообщил, что ЕС и НАТО подготовили совместную декларацию еще до начала российской специальной военной операции на Украине, документ редактировали позже из-за СВО.

—