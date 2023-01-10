Историк Корнилов: Отменять исторически обоснованное название Артемовска нельзя

Переименование города произошло в соответствии с украинскими законами, но по законодательству ДНР город был и остается Артемовском, названным в честь основателя Донецко-Криворожской республики товарища Артема. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал историк Владимир Корнилов, комментируя развернувшуюся в Сети дискуссию о наименовании города Артемовск (Бахмут).

«Товарищ Артем был не просто деятелем международного коммунистического движения, а основателем Донецко-Криворожской республики. Той самой, правопреемником которой, согласно своим учредительным документам, является ДНР», – рассказал донецкий историк и политолог Владимир Корнилов.

«Поэтому было бы странно, если бы городу, названному в честь основателя республики, не вернули историческое название. Кроме того, согласно всем законам ДНР, город был и остается Артемовском. Переименован он был украинским государством, которое сейчас оккупирует эту территорию, а мы ее освобождаем», – акцентирует собеседник.

«С точки зрения идеологии украинского государства, понятно почему они переименовали Артемовск, ведь они искореняют все, что связанно с Донецкой республикой. С нашей же точки зрения было бы не логично отменять название, которое давно закрепилось в официальном обороте и в памяти жителей, а также имеет непосредственное отношение к значимому для этой территории историческому деятелю», – убежден Корнилов.

«Вместе с тем, я бы отметил, что за долгие десятилетия, когда город носил название Артемовск, многие позабыли как правильно ставится ударение. Так вот, корректно произносить Бахмут с ударением на последний слог», – отметил он.

Ранее в Сети разгорелась дискуссия о наименовании города Артемовск (Бахмут) в ДНР. Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале написала: «Нет никакого Бахмута. Артемовск есть».

Журналист Андрей Медведев в свою очередь напомнил об истории города, который был основан Иваном Грозным в 1571 году и носил название Бахмут. «Поэтому тут все просто. Хотим свести нашу историю до краткого курса истории ВКПб и истории СССР, отбросив все, что было прежде – Артемовск. Ну а если считаем, что русская история началась не в 1917 году, тогда, все же Бахмут», – написал он в своем Telegram–канале.

Военный эксперт Борис Рожин напомнил, что «по закону ДНР город называется Артемовск, а Бахмутом город сейчас называется по законам Украины, принятым при Порошенко». «Как только город будет освобожден, на карте появится Артемовск в соответствии с указом главы ДНР от 12 марта 2022-го года, возвращающим все названия городов Донецкой народной республики в границах бывшей Донецкой области Украины по состоянии на 11 мая 2014-го года, когда прошел референдум о выходе ДНР из состава Украины», – пишет он.

В свою очередь историк, публицист, член Союза писателей РФ Егор Холмогоров парировал, что «глупые законы надо менять, и принимать федеральные законы, которые не допускают принятия глупых законов субъектов».

Возможную точку в дискуссии поставил врио главы ДНР Денис Пушилин. «Конечно, люди сами должны решать, какое название должен носить родной город. Но чтобы узнать мнение людей, им нужно вначале создать хотя бы элементарные условия для жизни», – написал он в своем Telegram-канале.

При этом многие местные жители считают, что название их города стало брендом, как ввиду исторического значения фигуры Артема (псевдоним Федора Сергеева, видного деятеля РСДРП и создателя ДКР), так и в силу знаменитого «Артемовского завода шампанских вин» – крупнейшего в Европе.

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