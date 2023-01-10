Праздники закончились? – Личное мнение
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Каждый год я с состраданием смотрю, кто как отдыхает на Новогодние. Одни летят на море, другие стоят в очереди в музей.
Фото: Соцсети
И тех, и других мне очень жалко — праздники быстро закончились. И как бы ты ни старалась отдохнуть получше, всё равно наступает трудовая неделя.
И всё.
И всё, да. Ещё вчера было веселье, а сегодня стало тошно. Пробки, грустно и особенно тяжело.
То ты спала до обеда, потом гуляла, а вечером просто валялась. Или с друзьями встречалась или купалась в море. А теперь снова днём — работа. Вечером — готовка-уборка. Уроки с детьми. Сил ни на что нет.
Вы правда именно так хотите себя умотать?
Давайте, я помогу. Новый год — самое время задуматься о своей жизни. О формате жизни, о том, чтобы сделать его получше.
Забота о себе — это одна из главных вещей в жизни. Начинайте с этого.
Больше всего современную женщину утомляет готовка. Когда живёшь одна, пока молода, ещё можно обойтись едой на ходу. Хотя и это не выход — не идёт такая еда на пользу. В будущем она обязательно скажется на вашей фигуре и на здоровье.
Новый год — повод изменить своё отношение к пище. Это как купить стиралку-автомат, после того как всю жизнь стирала руками.
GrowFood — сервис по доставке готовой еды на всю неделю. Выбираете нужное вам количество калорий, меню и оформляете подписку на 2/6/12/18/30/60 дней. В приложении GrowFood можно менять блюда по своим предпочтениям и даже составить стоп-лист из ингредиентов, которые не ты не любишь — лук, рыба и тому подобное.
Раз в два дня курьер привозит вам коробку с едой на 2 дня (завтрак, обед, перекус, ужин). И так — каждый день, доставка бесплатна и можно выбрать удобный вам интервал времени.
Что вы получаете от такого формата жизни?
Во-первых, вкусную еду без головной боли о том, что приготовить сегодня. Во-вторых, вы экономите время, освобождая себя не только от раздумий и готовки, но и от походов по магазинам. В-третьих, как ни странно, вы экономите и деньги — не соблазняетесь на ненужные вам покупки, не возьмёте с полки лишнего, что потом испортится в холодильнике.
Вместо этого у вас там — только то, что нужно. Готовая еда — правильная, сбалансированная и вкусная.
Отличный вариант, чтобы не срываться в зажор, правда? Не зря те, кто использует GrowFood приходят в форму. А освободившееся время тратят на себя любимую.
В меню GrowFood более 365 блюд. 30 дней питания — без единого повтора.
Гроуфуд работает по Москве и области и по Санкт-Петербургу, тоже включая область.
Пользуйтесь, мои хорошие. Питайтесь вкусно и правильно. И оцените, как много времени у вас появилось — как-будто в праздники.
А от меня — промокод на скидку в 15% при заказе питания 2/6/12 дней: MIRONEWLIFE23.
Как настроение после праздников?
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Источник: Лена Миро
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