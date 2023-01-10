Звездный Новый год — как провели каникулы Филипп Киркоров, Полина Гагарина, Ольга Серябкина и другие селебрити

Король эстрады Филипп Киркоров устроил пышное празднование для друзей и семьи. А после традиционной новогодней речи президента певец оставил подписчикам собственное послание:

Будем надеяться, что все будет хорошо. Посылаем свои желания в небеса, и они обязательно сбудутся.

Певица Рита Дакота также отдала предпочтение домашним посиделкам. Исполнительница, которая за год дала более 30-ти концертов, решила встретить главный праздник года с семьей.

Новый год — это семья. С самого детства так. Возможно, однажды я и захочу на тусовку, в модный клуб какой-то или бар. Но пока из года в год только семья, только уют и любовь. Это мое 100%”, – поделилась она своими мыслями с подписчиками.

А вот на зимних каникулах поп-рок-звезда решила поэкспериментировать и отправилась на массаж поющими чашами. Также в своих соцсетях Дакота поделилась планами, которые чуть было не нарушил неприятный форс-мажор: Рита должна была поехать в горы на день рождения бывшей свекрови, но экс-супругу девушки, Владу Соколовскому, экстренно удалили аппендицит. Хорошо, что все обошлось, и у певицы есть все шансы продолжить каникулы в аутентичной зимней локации.

А еще Рита рассказала о последствиях неудачного эксперимента: девушка решила увеличить верхнюю губу. Несмотря на хейт, который обрушился на певицу и со стороны СМИ, Дакота смогла обыграть ситуацию в свою пользу.

Всю свою жизнь я принимаю в себе и в мире лишь то, чего изменить не могу. Но меняю то, что изменить могу. И это мое качество как раз и делает меня из года в год успешнее, богаче, популярнее, красивее, умнее, образованнее и счастливее, – написала Дакота в своем блоге.

Полина Гагарина и Seville вместо того, чтобы резать салаты на новогодний стол, решили отыграть концерты, тем самым обрадовав преданных поклонников своих песен.

Гагарина дала концерт в Москве, предварительно поздравив маленькую дочь: певица пригласила Деда Мороза и Снегурочку на дом, а потом устроила катание на оленях. На концерте саму Гагарину ждал сюрприз: поклонник сделал ей предложение руки и сердца. Певица ответила отказом, но все же заметила, что кольцо было невероятно красивым. Долго засиживаться в столице исполнительница не стала и отправилась в жаркую страну вместе с детьми. Какую именно — Гагарина не уточнила, но судя по кадрам в соцсетях, там значительно теплее, чем в заснеженной Москве.

Солистка группы Artik&Asti Seville отправилась поздравлять русскоязычное население в Дубай. Певица рассказала, что это ее собственная традиция — “на Новый год работать”. После концертов девушка, по собственному признанию, несколько дней ничего не делала: смотрела фильмы, ела и спала. Теперь же ее снова ждут гастроли.

Не изменяя своим традициям устраивать лучшие вечеринки по случаю праздников, семья Чекалиных закатила шикарное новогоднее торжество с дресс-кодом и приглашенными артистами. С началом 2023 года Валерию и Артема поздравлял Григорий Лепс: рюмка водки — и праздник удался. Супруги славятся своей страстью к путешествиям, и новогодние каникулы не стали исключением. И если их дети вместе с мамой Леры отправились отдыхать на Мальдивы, то сами супруги решили совершить долгий трип через Ташкент в Коста Рику. Больше 20-ти часов в пути, и они оказались на берегу Тихого океана.

Лениво, не выходя за пределы собственного дома, отпраздновала Новый год подруга Валерии Чекалиной, блогер Надин Серовски. Накануне праздника девушка перенесла операцию, поэтому отдала предпочтение комфорту, а не шумным гуляниям. При этом Надин успела украсить квартиру, чтобы все домочадцы смогли почувствовать новогоднюю атмосферу. Позаботилась она и о праздничном ужине для родных и друзей. А для детей блогер вызвала на дом Снегурочку и Деда Мороза. Слегка восстановившись после операции, на каникулах девушка решила не скучать дома и посетила шоу братьев-иллюзионистов Сафроновых.

Ольга Серябкина начала 2023-й с концертов в ОАЭ, при этом за несколько дней до Нового года девушка запостила фотографию с маленьким сыном на фоне традиционной елки. Вторую часть каникул певица провела в Москве, в собственном загородном доме, в который они с семьей заселились в 2022 году. Домоседкой Ольгу вряд ли назовешь: вернувшись в Россию, она уже успела поучаствовать в сборном музыкальном концерте, прошедшем в столице.

И, наконец, Оксана Самойлова и Джиган с детьми в конце декабря улетели в Дубай и с тех пор активно делятся с подписчиками подробностями отдыха. Оксана уже побывала с детьми на сафари, а еще обзавелась очередным объектом недвижимости. Самойлова приобрела квартиру в строящемся жилом комплексе в Эмиратах.