«Когда ФБР проведёт обыски у Байдена?» — Трамп прокомментировал новость об обнаруженных в частном офисе секретных документах

Дональд Трамп не оставил без внимания новость о том, что в частном офисе, который Джо Байден занимал после своего вице-президентства, были обнаружены секретные документы, пишет Hill. «Когда ФБР собирается проводить обыск во множестве домов Джо Байдена, возможно, даже в Белом доме?» — задал вопрос экс-президент США, который сейчас находится под следствием за хранение секретных материалов в своей резиденции.



AP

Бывший президент США Дональд Трамп отреагировал на новость о том, что Министерство юстиции изучает пакет секретных документов, обнаруженных ещё прошлой осенью в частном офисе в здании вашингтонского аналитического центра, связанного с Джо Байденом, пишет The Hill. Эти документы, как уточняется в статье, относятся к периоду, когда Байден занимал пост вице-президента.

«Когда ФБР собирается проводить обыск во множестве домов Джо Байдена, возможно, даже в Белом доме? Эти документы точно не были рассекречены», — написал Трамп в своём аккаунте в соцсети Truth Social.

Таким образом бывший американский лидер сослался на обыск, проведённый прошлым летом агентами ФБР в его резиденции Мар-а-Лаго, где следователи обнаружили более сотни секретных документов, хранившихся там после того, как Трамп покинул пост главы государства. Сейчас бывший глава Белого дома находится под следствием за подобное обращение с секретными материалами.

По словам специального советника Байдена Ричарда Заубера, документы времён правления Обамы-Байдена были обнаружены адвокатами нынешнего президента при расчистке кабинета, который он использовал, когда был почётным профессором Центра дипломатии и глобального взаимодействия имени Байдена, который был открыт в Вашингтоне при поддержке Пенсильванского университета.

«Нам месяцами твердили, что это предательство… основание для импичмента… и заслуживает смертной казни, но у меня такое чувство, что ничего не произойдёт!» — прокомментировал Дональд Трамп — младший эту новость в Twitter.

Между тем издание отмечает, что команда Байдена уведомила Национальный архив США и передала секретные документы при их обнаружении, в то время как Трамп, по-видимому, хранил секретные материалы даже после запросов из Национального архива на их возвращение.