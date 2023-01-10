«Горькое разочарование» — Британия не смогла вывести в космос ракету со спутниками

Новая миссия, призванная дать старт новой космической эре в Соединённом Королевстве, обернулась провалом. Британская ракета LauncherOne, нёсшая на борту девять спутников, не смогла достичь необходимой высоты и потеряла связь с пунктом управления из-за «аномалии», пишет The Guardian.



AP

Историческая космическая миссия, стартовавшая из Корнуолла, закончилась «горьким разочарованием». Британская ракета со спутниками на борту не достигла орбиты и была потеряна, пишет The Guardian.

Накануне вечером под возгласы и аплодисменты толпы, собравшейся на космодроме Корнуолл, чтобы посмотреть на запуск переоборудованного «Боинг 747» под названием Cosmic Girl, аппарат поднялся в воздух и полетел через Атлантику.

Он успешно выпустил ракету LauncherOne, несущую полезную нагрузку из девяти спутников, у южного побережья Ирландии. Но вскоре после этого компания Virgin Orbit, возглавляющая миссию, сообщила, что произошла «аномалия» и ракете не удалось достичь необходимой высоты, отмечает издание.

«Боинг» благополучно вернулся в Корнуолл, но связь с ракетой и спутниками была потеряна. При этом, по утверждению космического агентства, они не представляли опасности и должны были сгореть или разбиться над северной Атлантикой, обращает внимание The Guardian.

Директор по коммерческим полётам в Космическом агентстве Великобритании Мэтт Арчер признался, что его сильно расстроил провал миссии, благодаря которой Соединённое Королевство должно было стать первым европейским государством, отправившим спутник в космос. Но при этом, по словам чиновника, он всё же доволен самим фактом запуска.

Арчер сказал, что первая часть миссии прошла успешно. Но второй этап обернулся неудачей, поскольку аппарат не смог достичь необходимой высоты и орбиты. «Мы создали условия для запуска. Мы показали, что нам это по плечу, и мы постараемся сделать это снова», — добавил он.

Глава космодрома Корнуолл Мелисса Торп также не скрывала своего разочарования. «Это просто совершенно разрушительно», — сказала она, но при этом выразила уверенность, что в следующий раз её команда добьётся лучшего результата.

На запуск пришли посмотреть 2 тыс. человек. На космодроме царила праздничная атмосфера, и само мероприятие напоминало музыкальный фестиваль, что казалось весьма уместным с учётом отсылки названия миссии Start Me Up к песне группы Rolling Stones. Но провал погрузил зрителей в меланхолию. «Очень жаль. За всем этим волнением и эмоциональным подъёмом последовала аномалия», — посетовала местная жительница Кирсти Ландрагин.

Миссия превозносилась как начало новой космической эры для Великобритании. До сих пор страна успешно производила спутники и расшифровывала получаемые с них данные, но не могла их запускать, поясняет издание.

По информации издания, среди прочего утраченные спутники принадлежали Министерству обороны, султанату Оман, Национальному разведывательному управлению США. Космическое агентство заявило, что Virgin Orbit должна обсудить компенсацию за потерю аппаратов, заключает The Guardian.