 

Кремль осудил пакистанское наступление на позиции запрещённого Талибана в канун Рождества и призвал стороны к дипломатии

10.01.2023, 13:33, Разное
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Кремль решительно осуждает развёрнутое после Нового года рождественское наступление пакистанской армии на позиции радикальных исламистов из пакистанского Талибана (движение запрещено в РФ).

Действия силовиков, как утверждается, стали ответом на частые атаки из приграничных с Афганистаном районов страны. Москва призывает обе стороны к равноправному и честному диалогу, площадкой для которых может стать нейтральный Минск.

Позже Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время «Часа православной дипломатии» подтвердил недопустимость наступательных действий в этот период. Он призвал народы, близкие по духу, ценностям и храбрости россиянам, «остановить вражду в светлый праздник Рождества Христова». 

Президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил готовность к сопровождению переговоров. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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