Мнение: Приключения провинциальных инженеров в Петербурге

Блогер vdesyatke2 прислал поучительную историю об экономии на зарплатах. Добавлю от себя, что институты имеют обычно советские корни. Поэтому идти туда за деньгами, будучи квалифицированным специалистом, и не имея хороших связей в руководстве — идея так себе. Исключение — научная работа, там действуют немного другие правила.

Итак, вот история.

Региональный проектный институт. Большой по размерам, очень. Работает, естественно, исключительно на государственные углеводородные монополии России, и иногда на каких-нибудь металлистов или химиков, но это всё компании, входящие в топ-30 крупнейших компаний России.

Ещё до ковида выиграл огромный тендер госмонополии на проектирование огромного объекта в Питере. Обязательное условие — все инженеры-проектировщики должны физически находиться постоянно в Питере. В этом есть разумное зерно. В процессе строительства таких объектов в чертежи непрерывно вносятся тысячи корректировок, и взаимодействие лучше, если проектировщик узла может примчаться на стройку в течение часа, живьём увидеть обстановку и пообщаться с подрядчиками. Но открывать офис проектанта в каждом месте строительства нереально, поэтому так делают крайне редко.

Проектанты ещё когда тендерились, выбрали среди своих лучших инженеров-проектировщиков, вызывали их по одному к руководству и задавали вопрос, готов ли инженер переехать с семьёй в Питер на 4 года (срок проекта), релокацию и жильё оплачивают. Почти все согласились (а желающих опросили человек 60, остальных планировали нанять местных), потому что региональное безденежное болото всех задолбало.

И вот выиграли тендер, открыли шампанское, объявили сотрудникам. Стали набирать команду “варягов”, которые составят костяк нового офиса и будут обучать набранных на месте новичков, передавать им культуру компании. Во главу угла поставили жабу, которая жёстко душила руководство. Предложили всем продолжать работать в Питере за региональную зарплату («но вы же будете жить в Петербурге! Вам же аренду квартиры оплачивать будут! А опыт! Опыт!»). После такого выгодного предложения число желающих релоцироваться уменьшилось с 62 до 0.

Руководство почесало свои головы, а также места, которыми они думают, и, переборов свою жабу, с барского плеча предложило «петербургские зарплаты» — аж целых 55-65 тысяч вместо региональных 35-55. Работники плакали от умиления, целовали руководству руки и сапоги, но в Петербург ехать никто не захотел. Руководство залилось слезами, и решилось таки оторвать от овермиллиардного контракта немножко денег. Первой категории согласились платить аж по 80 тысяч рублей! Плюс 45 тысяч компенсация жилья, плюс сотня разово за релокацию. Но при досрочном расторжении контракта деньги за жильё надо было вернуть.

Наскребли аж 6 инженеров. Плюс ехали «менеджеры» — десяток разгвоздяев, которые вели контракт. Все ржали, что по традиции менеджеров больше, чем инженеров. Зарплаты у них, конечно, тоже больше. Потому что там всякие блатные. Менеджерирование это не проектирование, там и с филфака были, и из планового, и ещё не пойми кто.

Приехали в Петербург, четверо даже семьи перевезли. У остальных это было в планах.

Начали собеседовать местных. Это был полный мусор. Люди с второй категорией приходили собеседоваться на первую и уверенно доказывали, что они сейчас работают в Питере по первой категории. Им предлагали взять их на вторую категорию, на которую они, впрочем, тоже слабо тянули, но они с гордым видом уходили, как будто им предложили казарменный толчок чистить после диареи в роте.

Работа ещё только начала начинаться, а ситуация с новыми кадрами становилась катастрофической. Пул в 100 человек даже близко не могли набрать. Брали хотя бы лучших из худших, но в работе они себя показывали ещё хуже, чем на собеседовании. Ведущие инженеры и ГИП рвали на себе волосы, плакали, но добиться от новеньких хоть сколько-то ответственной работы не могли. Местные чаще всего, увидев объёмы работы, и что варяги сидят до ночи каждый день и работают по субботам, высокомерно отказывались от более чем одного задания в один момент времени (а каждый варяг параллельно тащит всегда 10-20 заданий), а спустя 1-2 недели увольнялись.

В панике руководство стало умолять работников в регионах релоцироваться. Подняли зарплаты. Наскребли ещё 6 человек.

Когда проект пошёл всерьёз, ситуация стала такова, что варяги просто пахали по 14 часов в сутки, а петербургские курили вэйпы в компании земляков, высокомерно сидели до 17.00 и валили домой. Почти всю работу за ними приходилось переделывать. Но какой-то пул петербургских специалистов инженеров не увольнялся. И тут кто-то слил инфу, что им зарплаты положили в 2-3 раза выше, чем варягам. Начался скандал, варяги начали митинговать, что они тащат на себе 90% работы, успевают обучать петербуржцев, а те поковыряются в компе 4 часа в день, и валят домой, а через пару месяцев увольняются, и за это получают 160-200к?

Руководство, наверное, решило, что если они варягам поднимут зарплаты до такого уровня, то об этом узнают региональные офисы, где вообще получают по 35-55к, и этот прецедент будет стоить институту пару миллиардов, и зарплаты поднимать отказались. Тогда 8 из 12 варягов просто отказались от релокации. Вернулись домой даже те, кто успели перевезти семьи. Им сказали отдать деньги за квартиры и за релокацию, но они сказали, что им проще эти деньги вернуть, чем работать дальше в этом ужасе. У нескольких человек из них были серьёзные ссоры с начальством, и, возможно, кто-то в результате уволился, тут уж я не в курсе.

Остальные четверо оставшихся в Петербурге варягов, как выяснилось впоследствии, не уволились и не вернулись домой только потому, что уже нашли новую работу в Петербурге (собственно, у заказчика же и нашли работу, на этом же проекте) и через 1-2 месяца ушли. Договор о непереманивании, конечно, был, но заказчик справедливо посчитал, что менеджеры испугаются портить с таким крупным заказчиком отношения. Менеджеры испугались.

У руководства с голов сыпались уже последние волосы, и те седые, в 40-то лет. Но тут внезапно заказчик сначала очень сильно снизил движение по стройке, почти остановил, а спустя пару месяцев чуть ли не в течение недели отменил проект, в соответствии с договором выплатил астрономические штрафные санкции, и стройка была заморожена. Все были ошарашены умозрительной прибыльностью такого коммерческого решения. Всё стало ясно 24 февраля 2022, после которого наши западные непартнёры объявили нам санкции, и проект, ориентированный на поставки на Запад, потерял смысл. Заказчик явно «что-то знал, чего не знали остальные» сильно заранее.