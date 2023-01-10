Скандалы: Перетасовал

Пока Сбер готовится обанкротить «Литерам», в других компаниях «системы Клячина» сменились учредители

Фамилию известного отельера трудно отделить от кипрской компании KR Assets Limited. Как и девелоперскую компанию KR Properties, её возглавляет некто Елена Синторова. Она фигурирует в качестве директора компании «Агрохолдингс лимитед», которая засветилась в истории с переоформлением земель возле Истринского водохранилища. На фоне претензий Сбера к ООО «Литерам» мы решили рассмотреть этот офшорный пасьянс более подробно.

30 ноября 2022 года «Сбербанк» объявил о намерении обратиться в суд с требованием признать банкротом ООО «Литерам». 16 декабря соответствующее заявление банк подал в Арбитражный суд Москвы. 19 декабря судья Э.В. Мироненко вынесла решение о принятии соответствующего заявления к производству. Первое заседание суда назначено на 1 марта 2023 года.

Компания «Литерам» занимается арендой недвижимости. Имеются данные, что ей принадлежат помещения в московском бизнес-центре «Домино» на Пятницкой, 74. Они сдаются в аренду, в том числе известному бренду косметики «Иль де Ботэ».

Сколько задолжала Сбербанку компания, пока неизвестно. Однако в базе данных ФССП имеется информация, что по исполнительному листу № ФС 040598193 от 16 сентября 2022 года за ООО «Литерам» числится долг в размере 35,2 млн руб. (задолженность по кредитным платежам). Не исключено, что эта сумма и есть причина возможного банкротства, которое инициировал Сбербанк. Других «подходящих» исполнительных производств за «Литерам» не числится.

А примечательна эта история тем, что, судя по всему, «Литерам» принадлежит скандально известному деволоперу и отельеру, создателю гостиничной сети Azimut Hotels Александру Клячину. По данным ЕГРЮЛ, учредителем компании является кипрский офшор KR Assets Limited. Эта же фирма входила или входит в число учредителей целого ряда компаний, в которых владельцем или совладельцем является Клячин: ООО «Инвестсовтех», ООО «СЗ «Ленинградский проспект, 37», ООО «Столичный проект-КМ», ООО «Юг-Девелопмент».

Есть и другая сведения, позволяющие предположить связь Александра Клячина и KR Assets Limited. Когда-то в Москве работала шелкопрядная фабрика «Красная Роза» в Хамовниках, созданная в 1875 году. В 2001 г. Клячин создал девелоперскую компанию KR Properties, управляющую проектами «Деловой квартал «Красная роза» и «Даниловская мануфактура». В 2012 году на Кипре была зарегистрирована компания Krasnaya roza 1875 Limited, ее директором значится некто Elena Sintorova. Она же – директор уже знакомой нам компании KR Assets Limited.

Началось весной

На 2022 год приходится несколько событий, дающих основание предполагать, что Александр Клячин начал переформатировать свою бизнес-империю. Были созданы как минимум три юридических лица, вошедших в состав учредителей компаний, к которым имел или имеет отношение кипрский офшор KR Assets Limited: АО «Юнити Холдинг» (зарегистрировано в марте), ООО «Моснедвижимость» (зарегистрировано в апреле) и ООО «Вестимо» (зарегистрировано в мае). Рассмотрим подробнее эти преобразования.

АО «Юнити Холдинг». С 15 августа по 8 сентября было учредителем ООО «Столичный проект – КМ», после чего его место заняла «Вестимо». 1 июня общество «Юнити Холдинг» стало учредителем ООО «Юг Девелопмент», но 20 июля вышло из капитала, и учредителем стала ООО «Моснедвижимость».

ООО «Моснедвижимость». 20 июля стало учредителем ООО «Инвестсовтех», а 14 декабря – ООО «Юг Девелопмент».

ООО «Вестимо». 8 сентября стало учредителем компаний ООО «СЗ «Ленинградский проспект, 37» и ООО «Столичный проект – КМ».

9 декабря произошли изменения еще в одном активе Клячина – компании «Азимут Хотелс Компани». В состав ее учредителей с долей 49% вошла международная компания ООО «Азимут групп» (создана 21 октября 2022 года). Ее учредителями, в свою очередь, являются АО «Юнити холдинг» (доля 95%) и ООО «Капитал хотелс рус» (доля 5%), созданная в апреле 2022 года.

Довольно странной выглядит и следующая тенденция: Александр Клячин часто входит в состав учредителей компаний всего на пару-другую недель. Например, в ООО «Юг девелопмент» он был владельцем с 13 мая по 1 июня 2022 года, в ООО «Столичный проект – КМ» с 27 июня по 15 августа 2022 года, в ООО «СЗ «Ленинградский проспект, 37» с 24 июня по 12 августа 2022 года, в ООО «Инвестсовтех» с 1 по 29 ноября 2022 года.

Интересно также, что во многих фирмах, к которым имеет отношение Клячин, числятся всего 1-2 сотрудника.

И снова Елена…

В июле 2022 года «Версия» писала, что нечто похожее Александр Клячин провернул, когда оформлял права на земли на берегах Истринского водохранилища – тогда он тоже задействовал сразу несколько юридических лиц, некоторые из которых также имели выход на кипрскую юрисдикцию.

В истринской истории фигурировала кипрская компания кипрская «Агрохолдингс лимитед». Она зарегистрирована в 2007 году, и у нее тот же адрес, что и у знакомой нам KR Assets Limited, а директором числится все та же Elena Sintorova.

Александр Клячин явно симпатизирует островному государству, название которого стало едва ли не синонимом слова «офшор». В 2016 году он решил вложиться в игорный бизнес и даже участвовал в тендере на создание первого казино в Республике Кипр.

В связи приведённым вышел возникает вопрос: если ООО «Литерам» действительно задолжало Сберу 35 млн рублей, то неужели миллиардер Клячин не может выплатить эту сумму? Или компания-должник должна кануть в лету по воле её владельца? Как говорится, никаких намёков — просто информация к размышлению.

Роман Валевский

Оригинал материала: “Наша Версия”