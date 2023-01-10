“Прости ты его”: оставшаяся одна любимица Киркорова дошла до края

В ближайшие

выходные на Первом канале выходит финальный выпуск нового сезона телепроекта

“Ледниковый период”. На лед выйдут пары, показавшие лучшие результаты

в сезоне. А в жюри окажутся звезды эстрады. Даже Филипп Киркоров не смог

отказаться от такого предложения.

Журналисты уже

побывали на съемках финала. Наряды ведущих, награждение и, конечно, интриги

проекта. Напомним, какая интересная история развернулась вокруг чемпионки мира Евгении

Медведевой. Прямо в середине сезона ее партнер Даня Милохин отказался от

участия в проекте. Оставшаяся одна фигуристка начала в срочном проекте искать

замену, и до края проекта Женя дошла уже с другим. Новоиспеченный член жюри Филипп

Киркоров неожиданно высказался по поводу этой истории.

Народный артист

уверен, что Даня Милохин просто еще молодой, и ему очень жаль, что Жене

пришлось искать нового партнера.

“Прости ты

его, дурака”, — с досадой обратился Киркоров к Медведевой.

Зрители в зале

заметили, что Филипп Киркоров был очень добр и по отношению к Дане, и к своей

новой любимице на проекте Жене. Возможно, скоро три звезды объединятся и

создадут что-то интересное.