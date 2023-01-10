Участник нацпроекта “Производительность труда” из Москвы нарастил выпуск светового оборудования

Принятые меры позволили компании “ЛЕД-эффект” нарастить выпуск светового оборудования на 48%. В рамках участия в нацпроекте предприятие внедрило бережливые технологии.

Компании удалось почти в два раза сократить время производства партии из 500 уличных фонарей. Уровень брака снизился на 57%.

Предприятие планирует нарастить выпуск светодиодного оборудования для правительственных зданий, офисов и общественных учреждений. Кроме того, в рамках нацпроекта компания будет развивать производство промышленных светильников.

До 2024 года “ЛЕД-эффект” намерен масштабировать полученные знания и достижения на все производство, сообщил генеральный директор компании Денис Самородов. Он сообщил, что в следующем году предприятие запустит минимум два проекта по повышению эффективности.

“Один из них будет связан с производством светодиодного оборудования для общественных и административно-офисных объектов, другой – с усовершенствованием линии изготовления светильников для промышленных помещений”, – рассказал гендиректор.

Помимо внедрения промышленных улучшений, нацпроект предусматривает рост компетенций сотрудников компаний. На протяжении шести месяцев работники учатся методике бережливого производства, отметила глава Регионального центра компетенций города Москвы Евгения Гемма. Она уточнила, что за это время обучение прошли 18 работников компании “ЛЕД-эффект”, а два сотрудника стали квалифицированными внутренними инструкторами.

Нацпроект “Производительность труда” в Москве стартовал в начале 2022 года. В ближайшие три года к нему может присоединиться 491 предприятие. Программа национального проекта позволит им увеличить объемы производства и сократить издержки.