 

В открытом доступе есть прототипы отмененной игровой консоли

10.01.2023, 12:53, Разное
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Хотя игровая консоль Lenovo Legion Play, которая была первоначально анонсирована несколько месяцев назад, была отменена. Однако прототипы были проданы в китайских магазинах. Об этом пишет Liliputing.

Консоль Lenovos имела 7-дюймовый дисплей с разрешением FullHD. Она также оснащена геймпадом. Акцент был сделан на облачные игры. Источники и инсайдеры впервые заговорили об этой системе в 2021 году. Legion Play не был официально анонсирован Lenovo. В настоящее время в Китае доступны несколько прототипов. Цены на эти гаджеты начинаются от $160 Таки Удон, блогер отметил, что консоль легко купить и она хорошо работает.

Новинка не была выпущена официально, но покупатели сообщили, что она оснащена чипом Qualcomm Snapdragon 888, стереодинамиками и аккумулятором на 7000 мАч. Кроме того, прикладное программное обеспечение обеспечивалось мобильной ОС Android. Первоначально планировалось, что Legion Play будет анонсирован на выставке MWC 2021 в Барселоне. Однако компания отменила это мероприятие. Неизвестно, по какой именно причине не была выпущена эта приставка.

Блогер, занимающийся ремонтом игровых приставок во Франции, ранее предупреждал владельцев PlayStation 5, что вертикальная установка устройства со временем может привести к его поломке.


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