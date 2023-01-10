Скончался основатель компании Creative Technologys

Умер Сим Вон Ху (67 лет), основатель и генеральный директор сингапурской технологической компании Creative Technology и создатель звуковой карты Sound Blaster. Об этом сообщило издание The Register.

Ху было всего 45 лет, когда он стал самым молодым миллиардером Сингапура. Причина его смерти не сообщается. Компания выпустила заявление, в котором его смерть названа внезапной и спокойной. Сим Вон Ху основал компанию Creative вместе с другом для ремонта компьютеров в 1981 году. В 1986 году Ху разработал первый прототип современной технологии звуковых карт. Это была система, которая могла воспроизводить стереофоническую музыку на одном чипе.

Звуковая карта Creatives Sound Blaster 16 была представлена в 1992 году. Со временем она стала ключевым компонентом каждого ПК. Издание The Register утверждает, что Microsoft знала о доминировании Сингапура и привела свои звуковые стандарты в соответствие с возможностями Sound Blasters.

Creative выпускает MP3-плееры, такие как Nomad, Zen, и наушники, которые можно использовать с портативными устройствами. Creative продолжает создавать новые звуковые карты.