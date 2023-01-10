Казахстан не исключает возвращения McDonalds

Асет Машанов (генеральный директор компании Food Solutions KZ), управлявший сетью McDonalds до ее вывода с рынка, заявил, что корпорация McDonalds может вскоре вернуться в Казахстан.

Как пояснила 5 января пресс-служба McDonalds, казахстанское ТОО “Food Solutions KZ”, управляющее ресторанами быстрого питания под брендом McDonalds в Казахстане. О возобновлении и сроках открытия новых ресторанов быстрого питания под новым брендом станет известно в ближайшее время.

“В настоящее время мы занимаемся созданием местного брендинга”, – Машанов сказал во вторник, что главная цель – возобновить открытие ресторанов с новым названием, возможно, без него, но в будущем, под другим брендом. Он сказал, что в компании работает 21 000 человек, и их зарплата продолжает выплачиваться, несмотря на простой. Компания будет развивать местных поставщиков после возобновления работы ресторанов сети. Глава компании заявил, что они могут рассмотреть этот вопрос, если обстоятельства сложатся правильно.

Он также подчеркнул тот факт, что на развитие сети местных поставщиков может уйти много лет. Кроме того, из-за ограниченного объема казахстанского рынка 100% казахстанских поставок не могут быть локализованы. По словам генерального директора, возможность использования названия “Вкусно и точка” для работы не рассматривается.

В связи с ограничениями местных поставок, McDonalds Kazakhstan (ТОО “Food Solutions KZ”), приостановил работу в ноябре. Кайрат Боранбаев (франчайзи McDonalds Kazakhstan) – крупный бизнесмен, занявший 14-е место в “Forbes Kazakhstan”, рейтинге богатейших бизнесменов Казахстана за 2021 год.

В марте 2022 года McDonalds приостановил деятельность в России. Позже компания решила, что продаст российский бизнес и полностью уйдет из России. Александр Говор получил лицензию от компании и сейчас управляет ресторанами под брендом “Вкусно и точка”.