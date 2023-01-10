Поможет создать и яркий, и выдержанный образ: с какими оттенками сочетать в своем луке Viva Magenta – самый модный цвет 2023 года

Viva Magenta — трендовый оттенок 2023 года, согласно экспертам из института цвета Pantone. Это насыщенный красно-малиновый (карминовый) тон с легким фиолетовым подтоном. Он напористый и дерзкий, с ним можно создавать яркие экстравагантные образы. Рассматриваем, с чем лучше всего его сочетать и как интегрировать в свои луки.

Тотал лук

Самые беспроигрышный и безопасный вариант — это полностью облачиться в вещи оттенка Viva Magenta. Например, это может быть брючный костюм с блузой, или просто платье.

Поиграйте на контрастах с текстурами. Например, можно сочетать атласный костюм и трикотажную кофту.

С красным

Если вам нравятся яркие и экстравагантные образы, тогда попробуйте сочетать Viva Magenta с красным. Например, красный брючный костюм с водолазкой Viva Magenta. Или красную юбку с блузой модного оттенка.

С черным

Красный и черный — это классическое и немного готическое сочетание. Его можно применить к созданию образов в офисно-деловом стиле. К примеру, сочетайте платье модного оттенка с черными аксессуарами: поясным ремнем, обувью, сумочкой. Благодаря добавлению вещей черного цвета ваши луки не получатся слишком легкомысленными и игривыми, что очень уместно как для работы и офиса.

С белым

Белые вещи немного освежат ваш образ, но учтите, что преобладать в них все равно должна одежда модного оттенка Viva Magenta.

Вы также можете включить и еще один цвет. К примеру, фиолетовый, который прекрасно сочетается с Viva Magenta.

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С желтым

Создавайте яркие жизнеутверждающие луки с помощью микса вещей желтого оттенка и Viva Magenta. Добавьте насыщенный бордовый, чтобы получился максимально стильный и современный образ.

Например, можно сочетать красные брюки, кофту Viva Magenta и желтый блейзер (либо кардиган). В таком ярком образе вы точно не останетесь незамеченной. Но учтите, что он больше уместен в контексте повседневных луков.

С синим

Синий — это цвет, который ассоциируется с доверием, стабильностью, надежностью. Вот, почему его так часто включают в офисно-деловые луки. В данном случае вещи Viva Magenta преобразят формальный образ, сделают его более запоминающимся, инклюзивным.

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Например, вы можете сочетать юбку Viva Magenta с синей водолазкой. Или брючный костюм яркого модного оттенка с синей футболкой. Лучше, если синий оттенок будет насыщенным, глубоким и приглушенным.

С серым

Серый цвет считается универсальным, поскольку он гармонично сочетается с любыми другими оттенками. Модный тон Viva Magenta не является исключением из правил, поэтому вы можете без труда создавать стильные образы, сочетая такие цвета. Например, в контексте повседневного лука будут хорошо смотреться штаны (леггинсы, кюлоты и т. д.) Viva Magenta и серый свитер оверсайз. Чтобы лук выглядел максимально органично, отдавайте предпочтение светлому серому цвету, а не темному.

С бежевым

Если вам нравятся романтичные, легкие и воздушные образы, тогда возьмите на вооружение данную идею. Речь идет о сочетании бежевой одежды с трендовым оттенком Viva Magenta. Например, симпатично смотрится нюдовый кашемировый свитер и яркая миди-юбка (можно даже плиссированная, такая модель в этом году в моде). При желании можете дополнить лук яркой обувью: например, желтыми босоножками или туфлями. Сумка пусть будет нейтрального оттенка. Подойдет и беж, и светлая пастель.