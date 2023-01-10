Меховое пальто, ткань цвета металлик и немного романтики: десять эффектных зимних образов

Розовый цвет, возвращение 2000-х и 80-х годов, прозрачные или яркие костюмы – все это было модными тенденциями, которые уже стоит оставить позади.

С наступлением 2023 года стоит несколько пересмотреть свой привычный гардероб. Если не знаете, что надеть, от вот несколько отличных вариантов нарядов для зимы, которые точно никого не оставят равнодушным и будут в моде еще достаточно долго.

Одежда из овчины

Шерстяная ткань стала одним из самых модных и горячих трендов этого сезона. Овчина перешла с украшения джинсовых курток буквально в каждый предмет гардероба.

Именно поэтому, если не знаете, что надеть, когда на улице холодно, то отличным вариантом станет длинное пальто из овчины. В таком наряде можно будет чувствовать себя комфортно и при этом выглядеть очень модно.

Добавление в образ романтики

Несмотря на то, что на улице холодно, однако, можно выглядеть мило, нежно, романтично и женственно.

Для этого стоит надеть платье миди с цветочным принтом и комбинировать его с пальто, выполненным в такой же цветовой гамме. В итоге можно получить просто невероятный и идеальный внешний вид.

Мужской стиль

Сочетание белой рубашки и блейзера всегда работает просто невероятно. Поскольку такая одежда есть в шкафу многих женщин, ничего не будет стоит создать привлекательный мужской образ.

Помимо сочетания черного и белого, стоит застегнуть все пуговицы на своей рубашке, чтобы получить более мужественный внешний вид. Если хочется добавить образу немного женственности и романтики, то стоит выбрать рубашку с красивым бантом.

Спортивная одежда

Если хочется прежде всего чувствовать себя максимально комфортно в новом году, но при этом выглядеть изысканно, то точно понравится такой образ.

Даже тем, кто не большой поклонник спортивной одежды за пределами спортивного зала такой наряд точно понравится и не оставит равнодушным.

Интересно смотрится белый костюм, который эффектно будет выглядеть вместе с верблюжьим пальто. В итоге получается просто невероятный контраст. Это отличный вариант для создания непринужденного стиля, который отлично подходит для прогулки.

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Одежда для вечеринок и основы

Если приобрели несколько интересных и блестящих праздничных нарядов и теперь не знаете, что с ними делать, то всегда можно сочетать их с основами, чтобы выглядеть просто превосходно, ярко и стильно.

Например, серебристую сумку с пайетками можно красиво сочетать с деловым костюмом или же максимально простыми повседневными вещами.

Расшитую блестками юбку или брюки можно сочетать вместе со свитером с высоким воротником и туфлями на плоском ходу.

Добавить красивые аксессуары

Независимо от того, какой бы красивой и стильной не была одежда и как бы она не сочеталась между собой, однако, если не добавить какой-то модный и стильный аксессуар, то в итоге образ получится незаконченным.

Аксессуары оказывают на наш внешний вид намного большее влияние, чем это может показаться на первый взгляд. Это завершающий штрих, который выделяет нас и делает образ особенным и привлекательным. Именно поэтому, очень важно правильно подбирать абсолютно все детали нашего образа.

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Например, можно надеть красивую черную мини-юбку, которая в сочетании с романтической блузой, ботильонами и шляпой выглядит просто превосходно. Такое сочетание хорошо подходит для совершенно любого случая и смотрится очень стильно.

Металлическая одежда

Металлизированные ткани являются очень модной и популярной тенденцией, которая остается в тренде на протяжении длительного времени. Такой наряд отлично вписывается в уличный и более торжественный стиль.

Можно смело приобретать наряды из метализированных тканей, так как они будут оставаться в тренде на протяжении всего года. Однако, стоит помнить о том, что выбирая для себя золотистые и серебристые ткани, нужно помнить о.том, что остальная часть образа должна быть приглушенной.

Черное и белое

Сочетание черного и белого, возможно, не самое рискованное и оригинальное из всех, однако, оно, безусловно, единственное, которое не подводит.

Именно поэтому, зимой стоит сделать ставку на монохромные наряды, которые никогда не подводят.

Не стоит бояться выбирать зимой белые брюки, так как они смотрятся просто фантастически и очень ярко. Такие штаны можно комбинировать с самыми различными нарядами.

Чтобы немного разбавить монохромные тона можно использовать яркие аксессуары. Например, это может быть красивая сумочка.

Шуба

Если хочется выбрать теплый и удобный наряд, но при этом выглядеть стильно и эффектно и вместе с тем неформально, то стоит добавить к своему образу шубу.

Неважно, будет она длинная или же короткий жакет, однако, важно, чтобы эта одежда подходила даже к самым простым нарядам.

Можно носить такую верхнюю одежду с джинсами и толстовкой, с трикотажным платьем. Также шуба будет хорошо смотреться вместе с кожаными брюками с высокой талией, базовым свитером и ботинками на плоском ходу.