 

ИПГ: Три новые сильные вспышки класса М произошли на Солнце ночью и утром 10 января

10.01.2023, 12:40, Новости дня
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Три новые сильные вспышки класса М произошли на Солнце ночью и утром 10 января, информирует Институт прикладной геофизики Росгидромета (ИПГ).

Как говорится в сообщении на официальном сайте ИПГ, в 03.16 мск зарегистрирована вспышка M5.1/SF (N25E80) продолжительностью 13 минут, в 05.16 мск в группе пятен 3184 (S16E75) зарегистрирована вспышка.

M1.0/SF продолжительностью 16 минут, и в 05.41 мск в группе пятен 3181 (S16W26) зарегистрирована вспышка M2.6/2N продолжительностью 22 минуты, сопровождавшаяся нарушением КВ-радиосвязи.

Напомним, в январе 2022 года в ИПГ сообщили, что мощная и продолжительная вспышка произошла на Солнце, из-за нее на Земле наблюдались нарушения радиосвязи и сбои в работе навигационных систем.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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