 

ЭИСИ рассказал о региональных практиках с начала 2023 года

10.01.2023, 12:40, Новости дня
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Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) выделил ряд региональных практик, которые применялись в период с 26 декабря по 8 января.

Отмечается, что в Сахалинской области внедрили систему диспансерного наблюдения за хроническими больными, которая помогает рассчитывать персональный план наблюдения и напоминает пациентам о необходимости посещения врача, говорится в Telegram-канале ЭИСИ.

В Петербурге расширили возможности обеспечения детей слуховыми аппаратами. Так, дети с первой степенью и односторонней тугоухостью будут обеспечены техническими средствами реабилитации за счет городского бюджета. Более того, слабослышащие смогут получить новый вид слухового аппарата – неимплантируемый аппарат костной проводимости.

В Московской области ввели автоматические выплаты людям с инвалидностью для приобретения медицинской кровати, электрического подъемник для ванной, сиденья, ступеньки, стула для ванны.

В Еврейской автономной области установили ежемесячные доплаты к стипендиям студентов-медиков по специальностям «Лечебное дело» и «Сестринское дело» в размере 5 тыс. рублей.

В Ростовской области запустили пилотный проект «Ипотека для вузовских выпускников-отличников под 1% годовых». Участниками программы могут стать учителя и врачи, окончившие вузы, начиная с 2021 года, и получившие дипломы с отличием, нуждающиеся в улучшении жилищных условий и работающие на территории региона в государственной или муниципальной организации.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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