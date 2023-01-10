 

«Ростех»: «Курганмашзавод» доработал БМП-3 и БМД-4М с учетом опыта спецоперации

10.01.2023, 12:40, Новости дня
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Предприятия «Ростеха» доработали защиту БМП-3 и БМД-4М от кумулятивных боеприпасов с учетом опыта применения этой техники в рамках спецоперации, сообщили в госкорпорации.

По сообщению госкорпорации, новая техника, выпускаемая «Курганмашзаводом», поступает в подразделения с доработками, которые вносятся с учетом опыта эксплуатации в условиях специальной военной операции, в штатную комплектацию боевых машин вошли решетчатые экраны, передает РИА «Новости».

Как рассказал индустриальный директор комплекса вооружений «Ростеха» Бекхан Оздоев, холдинг «Высокоточные комплексы» в 2022 году полностью закрыл контракты на поставку машин пехоты БМП-3, десантных транспортеров БТР-МДМ и ремонтно-эвакуационных машин БРЭМ-Л, начата работа по сборке и капитальному ремонту боевых машин в рамках контрактов на 2023 год.

Ранее Ростех решил оснастить новую самоходную пушку 2С25М комплексом подавления.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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